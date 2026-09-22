Objavte, ako monitory Philips Evnia využívajú intel...
Predefinovanie produktivity pracovných postupov
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Objavte Philips USB-C dokovacie monitory, ktoré prinášajú poriadok a pohodlie do vášho digitálneho pracovného priestoru. Rozlúčte sa s nabíjačkami a napájacími káblami!
Inovácie v každom pixeli
Čím sa monitory Philips odlišujú?
Monitory Philips prinášajú živé vizuály, inteligentné funkcie a elegantný dizajn – ideálne do práce aj domov. Vychutnajte si vysoký výkon, jednoduché používanie a krištáľovo čistý obraz každý deň.
Monitory Philips spĺňajú potreby dnešných dynamických a všestranných profesionálov s množstvom inovatívnych riešení navrhnutých na maximalizáciu produktivity, poskytovanie realistických vizuálov, podporu pohody a ochranu životného prostredia.
Rada monitorov Philips pre domáce použitie ponúka používateľom bohatý a rozmanitý výber displejov, inšpirovaných súčasným živým a rôznorodým životným štýlom.
Evnia je progresívna a inovatívna. Náš priekopnícky a inkluzívny prístup má za cieľ vytvoriť modernú atmosféru v hernom svete a zároveň využiť skúsenosti značky Philips.
Optimalizované pre SMB. Navrhnuté pre úspech. Vo Philips Monitors rozumieme jedinečným potrebám malých a stredných podnikov (SMB).
TCO Certified Edge
Vyberte si monitory Philips s certifikáciou TCO pre inovácie, výkon a udržateľnosť. Navrhnuté pre tých, ktorým záleží na kvalite a nižšom dopade na životné prostredie.
Monitor Philips na videokonferencie ponúka praktické riešenie typu „všetko v jednom“ pre videohovory. Integrovaná webkamera, mikrofón a reproduktory poskytujú kompletnú podporu obrazu aj zvuku.
Objavte pohodlie pripojenia pomocou jediného kábla s dokovacími monitormi Philips USB-C, ktoré zjednodušia vaše pracovné prostredie a pomôžu zvýšiť produktivitu. Jediný kábel zároveň umožňuje predĺžiť výdrž batérie notebooku bez potreby ďalších napájacích adaptérov.
Zažite živé, verné farby, dokonalú čiernu a plynulý pohyb s monitormi Philips OLED a QD OLED, ktoré prinášajú výnimočnú kvalitu obrazu a pôsobivý vizuálny zážitok.
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