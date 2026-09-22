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Philips Monitors

Hladko súčasť vášho dňa, doma aj v práci.

Všetky monitory

Objavte, ako monitory Philips Evnia využívajú intel...

QD Oled Care

QD Oled Care
QD Oled Care
Objavte, ako monitory Philips Evnia využívajú inteligentné nástroje na zníženie vypaľovania panelu OLED a na udržanie čo najlepšieho výkonu displeja po dlhý čas.
Na zážitok

Na zážitok

Predefinovanie produktivity pracovných postupov

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Dokovacie monitory

Dokovacie monitory

Objavte Philips USB-C dokovacie monitory, ktoré prinášajú poriadok a pohodlie do vášho digitálneho pracovného priestoru. Rozlúčte sa s nabíjačkami a napájacími káblami!

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Čím sa monitory Philips odlišujú?

Inovácie v každom pixeli

Čím sa monitory Philips odlišujú?

Monitory Philips prinášajú živé vizuály, inteligentné funkcie a elegantný dizajn – ideálne do práce aj domov. Vychutnajte si vysoký výkon, jednoduché používanie a krištáľovo čistý obraz každý deň.

Naše najlepšie kategórie

Professional použitie

Monitory Philips spĺňajú potreby dnešných dynamických a všestranných profesionálov s množstvom inovatívnych riešení navrhnutých na maximalizáciu produktivity, poskytovanie realistických vizuálov, podporu pohody a ochranu životného prostredia.

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Professional použitie
Domácnosti

Domácnosti

Rada monitorov Philips pre domáce použitie ponúka používateľom bohatý a rozmanitý výber displejov, inšpirovaných súčasným živým a rôznorodým životným štýlom.

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Zbierka hier

Evnia je progresívna a inovatívna. Náš priekopnícky a inkluzívny prístup má za cieľ vytvoriť modernú atmosféru v hernom svete a zároveň využiť skúsenosti značky Philips.

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Zbierka hier
Prečo monitory Philips pre SMB?

Prečo monitory Philips pre SMB?

Optimalizované pre SMB. Navrhnuté pre úspech. Vo Philips Monitors rozumieme jedinečným potrebám malých a stredných podnikov (SMB).

Naše monitory pre SMB
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Sústreďení na životné prostredie

Vyberte si monitory Philips s certifikáciou TCO pre inovácie, výkon a udržateľnosť. Navrhnuté pre tých, ktorým záleží na kvalite a nižšom dopade na životné prostredie.

Naše TCO Certified monitory

Videokonferencie

Monitor Philips na videokonferencie ponúka praktické riešenie typu „všetko v jednom“ pre videohovory. Integrovaná webkamera, mikrofón a reproduktory poskytujú kompletnú podporu obrazu aj zvuku.

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Videokonferencie
Dokovacie riešenia

Dokovacie riešenia

Objavte pohodlie pripojenia pomocou jediného kábla s dokovacími monitormi Philips USB-C, ktoré zjednodušia vaše pracovné prostredie a pomôžu zvýšiť produktivitu. Jediný kábel zároveň umožňuje predĺžiť výdrž batérie notebooku bez potreby ďalších napájacích adaptérov.

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OLED/QD OLED

Zažite živé, verné farby, dokonalú čiernu a plynulý pohyb s monitormi Philips OLED a QD OLED, ktoré prinášajú výnimočnú kvalitu obrazu a pôsobivý vizuálny zážitok.

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OLED/QD OLED
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