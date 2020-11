Hudba. Ticho.



Stlmte zvuk sveta. Vďaka naším slúchadlám do uší a slúchadlám na uši s technológiou aktívneho potláčania hluku sa môžete sústrediť presne na to, čo chcete počuť. Vychutnajte si hudbu a podcasty naplno alebo sa ponorte do blaženého ticha bez hudby zapojením technológie potláčania hluku.