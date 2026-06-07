TAH4209BK/00
Dostupné v
Ľahké slúchadlá na uši
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 55 hodín prehrávania
Zreteľné hovory
Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.
Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.
Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 55 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalšie 2 hodiny prehrávania hudby.
4.0
z 5
1
Recenzia
Pohodak man
07/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Slúchadlá
Odporúčam hlavne kôli dlhej dobe používania po nabití a kvalita zvuku je výborná.
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BK Bezdrôtové slúchadlá na uši
Date of Use 2026-05-01
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BK Bezdrôtové slúchadlá na uši
Date of Use 2026-05-01