Unmatched skin protection for your hair down there
24 Recenzie

OneBlade

Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie

Odporúčaná predajná cena

Predaj tohto produktu je ukončený
Zobraziť všetky modely
Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania¹

Jednoduché oholenie bez podráždenia a porezania

Objavte Philips OneBlade Intimate - inovatívne riešenie pre šetrné holenie a zastrihovanie intímnych partií a podpazušia, pre mužov aj ženy. Užite si rýchle a pohodlné oholenie bez potreby holiť do hladka.

Fotografia štandardného produktu Fotografia alternatívneho produktu Fotografia alternatívneho produktu

Špeciálna čepeľ SkinProtect

Dodatočná vrstva ochrany šetrná k vašej pokožke

Špeciálna čepeľ SkinProtect poskytuje extra vrstvu ochrany pred porezaním v intímnych partiách a pre citlivú pokožku v podpazuší. Navrhnuté pre každú krivku a tvar - pre väčšie pohodlie neholí príliš blízko pokožke.

Prispôsobí sa vášmu tvaru

Technológia kopírovania kontúr

Táto technológia zaisťuje, že čepeľ kopíruje každú krivku a obrys vášho tela. Bez ohľadu na to, kde sa holíte, čepeľ sa prispôsobí vášmu tvaru a zaistí vám presné oholenie bez porezania.

Extra ochrana

Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava

Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava spolu so zaoblenými rohmi chránia mimoriadne citlivú pokožku na intímnych miestach.

User guide Product sheet
Obrázok charakteristickej vlastnosti

Chráni vaše citlivé miesta

Naša čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pred podráždením citlivej pokožky podpazušia a intímnych partií. Je navrhnutá tak, aby sa prispôsobila každej krivke a kútiku − nie príliš blízko pre vaše pohodlie!

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Obojsmerné holenie a zastrihávanie, 100 % vodotesné, nabíjanie cez USB-A

Teraz je naša slávna technológia OneBlade pripravená na vaše podpazušie a intímne partie bez ohľadu na to, ako dlho ste nechali veci zájsť. Zatiaľ čo rýchly zastrihávač odstráni všetky chĺpky rýchlosťou 100x za sekundu, zaoblené okraje a mostík chrániča pokožky a zaoblené špičky ochránia vašu pokožku na týchto miestach.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Pripojiteľný 3 mm hrebeň na jednoduché zastrihávanie vlasov

Chcete si nechať trochu chĺpkov? Zastrihnite si intímne partie a podpazušie akokoľvek chcete. Stačí pridať pripojiteľný 3 mm zastrihávací hrebeň.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Takže sa môžete ľahko holiť hore aj dole

Obojstranná čepeľ umožňuje holenie v oboch smeroch, aby ste sa ľahko dostali na zložité miesta, vytvorili čisté línie alebo dodatočný úpravu presne tam, kde chcete.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

100 % vodotesná

Niektorí majú radi mokré, iní zase suché holenie. OneBlade Intimate je plne vodotesný s certifikáciou IPX7 (do hĺbky 1 m po dobu 30 minút). Takže sa pokojne môžete holiť aj počas kúpania alebo sprchovania, ak to preferujete. Dokonale funguje aj na suché holenie, dokonca aj bez peny na holenie. Opláchnite a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

Jedinečnosť Philips OneBlade Intimate

OneBlade intimate

Bez podráždenia a porezania pokožky

Naša jedinečná čepeľ SkinProtect je bezkonkurenčná v ochrane vašej pokožky. Už žiadne porezanie a podráždenie pokožky. Jedinečná technológia OneBlade znamená, že sa môžete s dôverou holiť a zastrihovať. Už žiadne zarastajúce chĺpky!

Jednoduché a rýchle holenie, namkro aj nasucho

Jednoduché a rýchle holenie, namkro aj nasucho

Vďaka obojstrannej čepeli a obojsmernému hrebeňu je holenie a zastrihovanie v akomkoľvek smere hračkou. Niekto to má rád namokro, niekto zase nasucho. Philips OneBlade Intimate je plne vodotesný. Takže sa pokojne holte v sprche. Nie je potreba ani pena. Jednoducho opláchnite a vyčistite pod tečúcou vodou.

video banner

Špeciálne navrhnutý na ochranu vašich intímnych partií

Pozrite si a dozviete sa viac.

Hodnotenie

Disclaimers

¹ Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
