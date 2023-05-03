Špeciálna čepeľ SkinProtect poskytuje extra vrstvu ochrany pred porezaním v intímnych partiách a pre citlivú pokožku v podpazuší. Navrhnuté pre každú krivku a tvar - pre väčšie pohodlie neholí príliš blízko pokožke.
Táto technológia zaisťuje, že čepeľ kopíruje každú krivku a obrys vášho tela. Bez ohľadu na to, kde sa holíte, čepeľ sa prispôsobí vášmu tvaru a zaistí vám presné oholenie bez porezania.
Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava spolu so zaoblenými rohmi chránia mimoriadne citlivú pokožku na intímnych miestach.
Naša čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pred podráždením citlivej pokožky podpazušia a intímnych partií. Je navrhnutá tak, aby sa prispôsobila každej krivke a kútiku − nie príliš blízko pre vaše pohodlie!
Teraz je naša slávna technológia OneBlade pripravená na vaše podpazušie a intímne partie bez ohľadu na to, ako dlho ste nechali veci zájsť. Zatiaľ čo rýchly zastrihávač odstráni všetky chĺpky rýchlosťou 100x za sekundu, zaoblené okraje a mostík chrániča pokožky a zaoblené špičky ochránia vašu pokožku na týchto miestach.
Chcete si nechať trochu chĺpkov? Zastrihnite si intímne partie a podpazušie akokoľvek chcete. Stačí pridať pripojiteľný 3 mm zastrihávací hrebeň.
Obojstranná čepeľ umožňuje holenie v oboch smeroch, aby ste sa ľahko dostali na zložité miesta, vytvorili čisté línie alebo dodatočný úpravu presne tam, kde chcete.
Niektorí majú radi mokré, iní zase suché holenie. OneBlade Intimate je plne vodotesný s certifikáciou IPX7 (do hĺbky 1 m po dobu 30 minút). Takže sa pokojne môžete holiť aj počas kúpania alebo sprchovania, ak to preferujete. Dokonale funguje aj na suché holenie, dokonca aj bez peny na holenie. Opláchnite a vyčistite ho pod tečúcou vodou.
