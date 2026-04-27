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Všetky rady

  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
  • Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (198) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt
Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie
OneBlade Intimate je navrhnutý tak, aby chránil vašu citlivú pokožku od podpazušia až po intímne partie. Špeciálna čepeľ SkinProtect s trojitou ochranou chráni pred porezaním a podráždením. Je vodotesný, na mokré a suché holenie. Neholí sa úplne hladko.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Jednoduché oholenie bez podráždenia a porezania

Bezkonkurenčná ochrana pre vaše intímne partie

  • Neholí celkom do hladka

  • 1 x čepeľ SkinProtect

  • 1 x zastrihávací hrebeň

  • 100 % vodotesný

  • Nabíjateľný, funguje namokro alebo nasucho

Dodatočná ochrana pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach.

Dodatočná ochrana pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach.

Čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú ochranu pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach, ako sú podpazušie a intímne partie.

Obojsmerné holenie a zastrihávanie, 100 % vodotesné, nabíjanie cez USB-A

Obojsmerné holenie a zastrihávanie, 100 % vodotesné, nabíjanie cez USB-A

Teraz je naša slávna technológia OneBlade pripravená na vaše podpazušie a intímne partie bez ohľadu na to, ako dlho ste nechali veci zájsť. Zatiaľ čo rýchly zastrihávač odstráni všetky chĺpky rýchlosťou 100x za sekundu, zaoblené okraje a mostík chrániča pokožky a zaoblené špičky ochránia vašu pokožku na týchto miestach.

Pripojiteľný 3 mm hrebeň na jednoduché zastrihávanie vlasov

Pripojiteľný 3 mm hrebeň na jednoduché zastrihávanie vlasov

Chcete si nechať trochu chĺpkov? Zastrihnite si intímne partie a podpazušie akokoľvek chcete. Stačí pridať pripojiteľný 3 mm zastrihávací hrebeň.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.2

z 5

198

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

27/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super pohodlné!

Dávam 5* za vyhotovenie, holenie s týmto strojčekom je pohodlné, ale hlavne bezpečné pre ktorúkoľvek časť tela. Odporúčam všetkým, ktorí dávajú prednosť holiacim strojčekom pred depiláciou.

Výhody

Bezpecné holenie, nabíjateľný, možnosť použiť v sprche, vhodný aj na cesty

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-04-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-04-20

03/10/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super

Som maximálne spokojný, spĺňa očakávania nenáročných zákazníkov.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate

14/05/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Top produkt

OneBlade Intimate je malý šikovný pomocník pri odstránení všetkých jemných chĺpkov tam kde to treba... Už ho vyskúšala aj moja dcéra a to pri svojom prvom pokuse s holením 🤩 Bola nadšená, že to vôbec nebolí a s výsledkom veľmi spokojná

Výhody

Malý, rýchli, bezproblémové použitie

Nevýhody

Zatiaľ žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/20 Intimate

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/20 Intimate

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.