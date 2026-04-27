Neholí celkom do hladka
1 x čepeľ SkinProtect
1 x zastrihávací hrebeň
100 % vodotesný
Nabíjateľný, funguje namokro alebo nasucho
Čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú ochranu pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach, ako sú podpazušie a intímne partie.
Teraz je naša slávna technológia OneBlade pripravená na vaše podpazušie a intímne partie bez ohľadu na to, ako dlho ste nechali veci zájsť. Zatiaľ čo rýchly zastrihávač odstráni všetky chĺpky rýchlosťou 100x za sekundu, zaoblené okraje a mostík chrániča pokožky a zaoblené špičky ochránia vašu pokožku na týchto miestach.
Chcete si nechať trochu chĺpkov? Zastrihnite si intímne partie a podpazušie akokoľvek chcete. Stačí pridať pripojiteľný 3 mm zastrihávací hrebeň.
4.2
z 5
198
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Nelika
27/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Super pohodlné!
Dávam 5* za vyhotovenie, holenie s týmto strojčekom je pohodlné, ale hlavne bezpečné pre ktorúkoľvek časť tela. Odporúčam všetkým, ktorí dávajú prednosť holiacim strojčekom pred depiláciou.
Výhody
Bezpecné holenie, nabíjateľný, možnosť použiť v sprche, vhodný aj na cesty
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-04-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-04-20
M1234l
03/10/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super
Som maximálne spokojný, spĺňa očakávania nenáročných zákazníkov.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/30 Intimate
Lady Sii
14/05/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Top produkt
OneBlade Intimate je malý šikovný pomocník pri odstránení všetkých jemných chĺpkov tam kde to treba... Už ho vyskúšala aj moja dcéra a to pri svojom prvom pokuse s holením 🤩 Bola nadšená, že to vôbec nebolí a s výsledkom veľmi spokojná
Výhody
Malý, rýchli, bezproblémové použitie
Nevýhody
Zatiaľ žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/20 Intimate
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP1924/20 Intimate
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.