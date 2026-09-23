CP1788
Kábel USB na nabíjanie zariadenia
Kábel USB na pohodlné nabíjanie zariadenia cez porty USB. Kompatibilný len so zariadeniami nabíjanými cez USB
HS9980/16
BRE738/00
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE748/00
BRE750/00
QI1864/65
Kompatibilný len so zariadeniami nabíjanými cez USB
Čierna
Dĺžka kábla: 92 cm
2-kolíkový
Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.