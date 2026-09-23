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USB kábel

CP1788

Kábel USB na nabíjanie zariadenia

Kábel USB na pohodlné nabíjanie zariadenia cez porty USB. Kompatibilný len so zariadeniami nabíjanými cez USB

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Kompatibilné produkty
Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Prémiový holiaci strojček s luxusným príslušenstvom

HS9980/16

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty Set

BRE738/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE708/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE709/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE711/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE719/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty Set

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty Set

BRE750/00

OneBlade

OneBlade
s originálnou čepeľou

QI1864/65

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Kábel USB na nabíjanie zariadenia

  • Kompatibilný len so zariadeniami nabíjanými cez USB

  • Čierna

  • Dĺžka kábla: 92 cm

  • 2-kolíkový

Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.

Náhradné diely a príslušenstvo

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