Nové
Mokré a suché používanie
Na nohy a telo
Účinná epilácia
Celkom 3 nadstavce
Užite si slobodu od rutinného odstraňovania chĺpkov. Už nemusíte čakať, kým chĺpky dorastú: odstraňuje chĺpky 3-krát kratšie ako vosk.
Prvý epilátor na svete s ProGuide s 360° viditeľnosťou na zaistenie efektívnych a šetrných výsledkov. ProGuide zdokonaľuje váš 75° uhol epilácie, zaisťuje najlepšie výsledky a udržuje vašu pokožku napnutú s cieľom zaistiť väčšie pohodlie pre pokožku. 360° LED osvetlenie vám pomáha nájsť a odstrániť viac chĺpkov.
Efektívne a rýchle výsledky vďaka technológii Double Action. Zachytáva aj tie najkratšie chĺpky pomocou keramických pinziet. Zachytáva a odstraňuje chĺpky s dĺžkou už od 0,5 mm. Nie je potrebné tlačiť. Stačí len kĺzať. Integrované LED osvetlenie zaistí, že vám žiadne chĺpky neuniknú. Ošetrenie oboch dolných končatín zvládnete za menej ako 6 minút.
Porozumieť recenziám produktov
5.0
z 5
36
Recenzie
100%
100 Odporúča tento produkt
had.nat1
31/03/2026
Czech Republic
Dokonalý epilator
Epilátor je skvělý, jsem nadmíru spokojená. Nejenže má krásný design, ale i se skvěle drží a oproti mému starému epilátoru mnohem lépe vezme i ty menší chloupky, většinou stačí jedno přejetí. Skvěle jsou i nástavce, ja nejvíce oceňuji ten s lepším LED světlem. Velice doporucuji
Výhody
ergonomie, design, LED svetylko
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Ivetka25
30/03/2026
Czech Republic
Skvělý epilátor
Díky vysoké rychlosti a kvalitním pinzetám je epilace rychlá a zároveň důkladná. Poradí si i s jemnými chloupky, takže není potřeba ošetření rozdělovat do více etap a výsledek vydrží dlouho. Oceňuji také praktické nástavce, jako je zastřihovač a rotační kartáček, které ráda využívám. Přístroj se dobře drží v ruce a navíc potěší i svým designem – růžová barva působí velmi příjemně.
Výhody
Rychlá s snadná manipulace
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Kristýna Č.
29/03/2026
Czech Republic
Jsem spokojena
Můj přechod z klasické žiletky na epilátor Philips, byla opravdu skvělá volba. Rozdíl je slovy nepopsatelný. Oceňuji, že je na mokré i suché použití. Kůže je po něm krásně hlaďoučká. Je lehký a dobře se drží v ruce. Celkově ovládání a manipulace s ním je úplně jednoduchá. Pěkný designe v mé oblíbené barvičce. Trošku hlučnější.
Výhody
Bezdrátový, vodný jak na mokré tak i suché použití, několik nástavců, lehký, jednoduchá manipulace a čistění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
oproti modelu bez ProGuide.
S 2-ročnou zárukou.