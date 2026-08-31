Kontaktovanie spoločnosti Philips

Podpora
Automotive
Žiarovky a modernizácie LED pre vaše auto, motocykel alebo nákladné auto
Domáce spotrebiče
Kuchynské spotrebiče, vysávače, žehličky a kávovary
Osobná starostlivosť
Zubné kefky, holiace strojčeky, epilátory a Lumea IPL
Starostlivosť o matku a dieťa
Detské fľaše, ohrievače, pestúnky, odsávačky a teplomery
Svetelná technika
Lighting
Zvuk a obraz
Televízory, domáce audio, monitory a príslušenstvo
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