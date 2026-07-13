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Obývačka s televízorom Philips s funkciou Ambilight

Televízor s funkciou Ambilight

Televízor. Mýtus. Legenda.

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OLED – televízor s funkciou Ambilight

OLED – televízor s funkciou Ambilight
OLED – televízor s funkciou Ambilight
Jediný televízor OLED s funkciou Ambilight. Obrazom s rozlíšením 4K. Dolby Vision. Obrazovkou META 3.0. Kinosálovým zvukom. Zoznámte sa s televízorom OLED, ktorý siaha za hranice obrazovky.
The Xtra – televízor s funkciou Ambilight

The Xtra – televízor s funkciou Ambilight

The Xtra je inteligentný televízor QD MiniLED s rozlíšením 4K a technológiou Dolby Atmos, Quantum Dot, variabilnou obnovovacou frekvenciou 144 Hz (VRR) a funkciou Ambilight plus.

The One – televízor s funkciou Ambilight

The One – televízor s funkciou Ambilight

Inteligentný televízor QLED s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K, Dolby Atmos predstavuje všetko, čo potrebujete na hranie hier ďalšej generácie, ako je napr. variabilná obnovovacia frekvencia (VRR) 144 Hz.

Obývačka s televízorom Philips s funkciou Ambilight

Jedinečná inovácia od spoločnosti Philips

Čo znamená Ambilight TV?

Pre neskúsených sa môže televízor s funkciou Ambilight zdať ako televízor so svetlami vzadu. Pre tých, ktorí sa pokúsia spoznať ho lepšie: Žiara s rýchlou odozvou televízora s funkciou Ambilight mení izby na džungle a pohovky na vesmírne lode. Vyskúšajte to raz a zmeňte televízor navždy.

Viac o funkcii Ambilight TV

Umelá inteligencia, skutočný rozdiel

Už sa nemusíte trápiť s nastaveniami. Procesor P5 AI vo vnútri televízora s funkciou Ambilight optimalizuje obraz, hracie vlastnosti a funkciu Ambilight pri čomkoľvek, čo pozeráte alebo hráte a prispôsobuje ich podmienkam v miestnosti – takže to všetko vždy pôsobí epicky.

Zistite viac o funkciách AI
Umelá inteligencia, skutočný rozdiel
Obývačka s televízorom Philips

Špičková kvalita obrazu

Od najnovších panelov 4K Quantum Dot, QD MiniLED a OLED cez kinosálovú technológiu Dolby Vision až po šikovnosť procesora P5 a čipov P5 AI je všetko navrhnuté tak, aby sa z pixelov vyťažilo maximum a obraz bol ešte atraktívnejší.

Skvelý zvuk hneď po vybalení

Vďaka funkciám ako priestorový zvuk Dolby Atmos a partnerstvám s britskými zvukovými legendami, Bowers & Wilkins, sú televízory s funkciou Ambilight navrhnuté tak, aby poskytovali čistý, priestranný a výkonný zvuk, hneď od začiatku.

Skvelý zvuk hneď po vybalení
  • Obývačka s televízorom Philips s funkciou Ambilight

    Smart TV

    Jednoducho inteligentné

    Vyhľadajte obsah rýchlo v rámci streamovacích služieb. Spárujte inteligentné zariadenia vo svojej domácnosti. A všetko ovládajte pomocou hlasového príkazu.

Na čo je televízor s funkciou Ambilight dobrý?

  • Filmy pôsobia väčšie

    „Je v mojej obývačke džungľa alebo je moja obývačka džungľou?“ Nebuďte znepokojení, ak sa po nastavení televízora s funkciou Ambilight sami pýtate tieto a iné nepravdepodobné otázky.

  • Športy bližšie

    V poriadku, možno nebudete môcť cítiť vôňu ihriska. Avšak s funkciou Ambilight TV sa budete cítiť tak blízko akcie počas zápasu, že sa vám bude zdať, ako by ste tam boli.

  • Hry reálnejšie

    Či už pretekáte na neónovej dráhe, bojujete s vampírmi alebo ste na mystickej výprave na záchranu ľudstva, televízor s funkciou Ambilight robí všetko pre to, aby ste to zažívali ešte intenzívnejšie a epickejšie.

Ovládajte svoj televízor pomocou inteligentného zariadenia

Philips Smart TV App

Aplikácia Philips Smart TV premení váš smartfón alebo tablet na inteligentné diaľkové ovládanie, ktoré vám umožní jednoducho prepínať kanály, upravovať hlasitosť, prehliadať aplikácie a presne doladiť nastavenia Ambilight.

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Philips Smart TV App
Obývačka s televízorom Philips s funkciou Ambilight

Reproduktory Philips soundbar

Ste pripravení na zvuk ako v kine?

Ak uprednostňujete explózie, ktoré otrasú vašimi ušnými bubienkami, alebo máte radi dialógy s extra sýtosťou a jasnosťou, prečo nepridať reproduktor soundbar, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval výborný zvuk a skvelo ladil a spolupracoval s vaším televízorom?

Naše reproduktory soundbar

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