Najvyššia trieda
The Xtra je inteligentný televízor QD MiniLED s rozlíšením 4K a technológiou Dolby Atmos, Quantum Dot, variabilnou obnovovacou frekvenciou 144 Hz (VRR) a funkciou Ambilight plus.
Inteligentný televízor QLED s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K, Dolby Atmos predstavuje všetko, čo potrebujete na hranie hier ďalšej generácie, ako je napr. variabilná obnovovacia frekvencia (VRR) 144 Hz.
Jedinečná inovácia od spoločnosti Philips
Čo znamená Ambilight TV?
Pre neskúsených sa môže televízor s funkciou Ambilight zdať ako televízor so svetlami vzadu. Pre tých, ktorí sa pokúsia spoznať ho lepšie: Žiara s rýchlou odozvou televízora s funkciou Ambilight mení izby na džungle a pohovky na vesmírne lode. Vyskúšajte to raz a zmeňte televízor navždy.
Už sa nemusíte trápiť s nastaveniami. Procesor P5 AI vo vnútri televízora s funkciou Ambilight optimalizuje obraz, hracie vlastnosti a funkciu Ambilight pri čomkoľvek, čo pozeráte alebo hráte a prispôsobuje ich podmienkam v miestnosti – takže to všetko vždy pôsobí epicky.
Od najnovších panelov 4K Quantum Dot, QD MiniLED a OLED cez kinosálovú technológiu Dolby Vision až po šikovnosť procesora P5 a čipov P5 AI je všetko navrhnuté tak, aby sa z pixelov vyťažilo maximum a obraz bol ešte atraktívnejší.
Vďaka funkciám ako priestorový zvuk Dolby Atmos a partnerstvám s britskými zvukovými legendami, Bowers & Wilkins, sú televízory s funkciou Ambilight navrhnuté tak, aby poskytovali čistý, priestranný a výkonný zvuk, hneď od začiatku.
Smart TV
Vyhľadajte obsah rýchlo v rámci streamovacích služieb. Spárujte inteligentné zariadenia vo svojej domácnosti. A všetko ovládajte pomocou hlasového príkazu.
„Je v mojej obývačke džungľa alebo je moja obývačka džungľou?“ Nebuďte znepokojení, ak sa po nastavení televízora s funkciou Ambilight sami pýtate tieto a iné nepravdepodobné otázky.
V poriadku, možno nebudete môcť cítiť vôňu ihriska. Avšak s funkciou Ambilight TV sa budete cítiť tak blízko akcie počas zápasu, že sa vám bude zdať, ako by ste tam boli.
Či už pretekáte na neónovej dráhe, bojujete s vampírmi alebo ste na mystickej výprave na záchranu ľudstva, televízor s funkciou Ambilight robí všetko pre to, aby ste to zažívali ešte intenzívnejšie a epickejšie.
Ovládajte svoj televízor pomocou inteligentného zariadenia
Aplikácia Philips Smart TV premení váš smartfón alebo tablet na inteligentné diaľkové ovládanie, ktoré vám umožní jednoducho prepínať kanály, upravovať hlasitosť, prehliadať aplikácie a presne doladiť nastavenia Ambilight.
Ak uprednostňujete explózie, ktoré otrasú vašimi ušnými bubienkami, alebo máte radi dialógy s extra sýtosťou a jasnosťou, prečo nepridať reproduktor soundbar, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval výborný zvuk a skvelo ladil a spolupracoval s vaším televízorom?
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