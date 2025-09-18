Prehľadávať výrazy

Televízor OLED 860 s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
OLED

Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

  • 55 palec
    55 palec
  • 65 palec
    65 palec

This product is discontinued
Jediný OLED s funkciou Ambilight

Všetko, čo si želá každý iný televízor OLED. S panelom META 3.0 s cieľom zobraziť podmorskú čiernu a živé farby, čistý zvuk, inteligentné funkcie AI a úžasnú svetelnú show Ambilight. Tento OLED mení všetko.

  • 55 palec
    55 palec
  • 65 palec
    65 palec
Fotografia štandardného produktu Fotografia produktu spredu

OLED META 3.0

Čierna farba „blackoutu“. Brilantný jas.

Televízory OLED sú známe pre svoju neprekonateľnú čiernu farbu. Nový panel META 3.0 teraz tiež ponúka vyšší maximálny jas s výnimočne nízkym oslnením. Pre čisté a živé farby, dokonca aj vo svetlých miestnostiach. A so spotrebou energie nižšou o 20 %. *Dostupné pri vybraných modeloch vrátane Philips OLED910 a OLED950.

Procesor P5 AI Dual engine

Najdokonalejší procesor v našej histórii

Z najhlbšieho vnútra vášho televízora s funkciou Ambilight skenuje procesor P5 AI Dual engine každú scénu, zdokonaľuje nastavenia obrazu a funkcie Ambilight, reaguje na svetelné podmienky v miestnosti a poskytuje vám konkurenčnú výhodu pri hraní hier. *Dostupné výhradne pri modeloch Philips OLED950.

Ambilight

Originálny. Integrovaný. Podmanivý.

Diódy LED, ktoré sú zabudované v zadnej časti vášho televízora s funkciou Ambilight a tancujú v súlade s tým, čo je na obrazovke, premietajú farebné svetlo na stenu a napĺňajú miestnosť náladou toho, čo pozeráte. Skúste to raz a nikdy sa nevrátite späť.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Jasný OLED displej. Realistický obraz pri akomkoľvek svetle

Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco, aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek, čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou

Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Filmové zobrazenie pre všetko, čo sledujete a hráte

Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Technológia pohlcujúceho priestorového zvuku

Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Nech sledujete čokoľvek, perfektný zvuk televízora. IntelliSound Engine

Vďaka integrovanému nástroju IntelliSound Engine môže váš televízor s funkciou Ambilight využívať umelú inteligenciu, aby vám poskytol najlepší možný zvuk! Či už ide o seriály a filmy, hudbu alebo obsah náročný na reč, ako sú správy, televízor automaticky optimalizuje nastavenia. Nechcete používať umelú inteligenciu? Prednastavené zvukové štýly môžete vybrať aj manuálne alebo si nastavenia prispôsobiť sami.

Reproduktory Philips soundbar s televízormi OLED

Reproduktory Philips soundbar

Ste pripravení na zvuk ako v kine?

Televízory OLED s technológiou Ambilight sú navrhnuté tak, aby sa poskytovali zvuk taký nádherný, ako ich vzhľad. Ak však chcete dosiahnuť efekty, ktoré preniknú celú miestnosť, a dialógy s mimoriadnou sýtosťou a jasnosťou, vyskúšajte reproduktor soundbar, ktorý je navrhnutý tak, aby výborne ladil a spolupracoval s vaším televízorom.

Hodnotenie

OLED
OLED
