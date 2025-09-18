Čo je to televízor Ambilight? Prečo by ste mali mať jeden?
Televízory OLED sú známe pre svoju neprekonateľnú čiernu farbu. Nový panel META 3.0 teraz tiež ponúka vyšší maximálny jas s výnimočne nízkym oslnením. Pre čisté a živé farby, dokonca aj vo svetlých miestnostiach. A so spotrebou energie nižšou o 20 %. *Dostupné pri vybraných modeloch vrátane Philips OLED910 a OLED950.
Z najhlbšieho vnútra vášho televízora s funkciou Ambilight skenuje procesor P5 AI Dual engine každú scénu, zdokonaľuje nastavenia obrazu a funkcie Ambilight, reaguje na svetelné podmienky v miestnosti a poskytuje vám konkurenčnú výhodu pri hraní hier. *Dostupné výhradne pri modeloch Philips OLED950.
Diódy LED, ktoré sú zabudované v zadnej časti vášho televízora s funkciou Ambilight a tancujú v súlade s tým, čo je na obrazovke, premietajú farebné svetlo na stenu a napĺňajú miestnosť náladou toho, čo pozeráte. Skúste to raz a nikdy sa nevrátite späť.
Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco, aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek, čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.
Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.
Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.
Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.
Vďaka integrovanému nástroju IntelliSound Engine môže váš televízor s funkciou Ambilight využívať umelú inteligenciu, aby vám poskytol najlepší možný zvuk! Či už ide o seriály a filmy, hudbu alebo obsah náročný na reč, ako sú správy, televízor automaticky optimalizuje nastavenia. Nechcete používať umelú inteligenciu? Prednastavené zvukové štýly môžete vybrať aj manuálne alebo si nastavenia prispôsobiť sami.
