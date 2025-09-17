Prehľadávať výrazy

Televízor MLED 920 s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
QD MiniLED

Pre každý jeden vzrušujúci okamih

Viac, viac, viac

Niektoré televízory jednoducho nevedia, kedy skončiť. The Xtra je dvojnásobne vinný. Disponuje 4K displejom, panelom MiniLED QD, technológiou Dolby Vision a Atmos, AI spracovaním obrazu a funkciou Ambilight plus – tento televízor s funkciou Ambilight znamená všetky technológie a žiadna starosť.

QD MiniLED

Najpôsobivejší obraz našej planéty

Spojením mimoriadne presného podsvietenia MiniLED s farby maximalizujúcim čarom kvantových bodov sa obraz televízora The Xtra stáva výrazným a podmanivým.

Funkcia P5 AI

Super inteligentné spracovanie

Pri analýze vášho obsahu procesor P5 AI optimalizuje nastavenia obrazu, funkcie Ambilight a herných vlastností, aby vám poskytol maximum a zaistil, že dostanete všetko – od zápasov až po filmy – v najlepšej kvalite.

Ambilight plus

Extra detaily. Extra ponorenie do obrazu.

Pomocou systému šošoviek premieta funkcia Ambilight plus žiaru ešte ďalej, a to v dvoch rozmeroch. S cieľom zaistiť najcitlivejšiu, najpôsobivejšiu a najpohlcujúcejšiu žiaru v histórii.

Filmové zobrazenie pre všetko, čo sledujete a hráte

Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.

Technológia pohlcujúceho priestorového zvuku

Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.

TITAN OS. Uľahčite si to.

S našou inteligentnou platformou Titan OS TV rýchlo a jednoducho nájdete to, čo vás baví. Môžete pokračovať v sledovaní seriálu priamo z domovskej obrazovky, dostávať návrhy z najlepších streamovacích služieb a vytvárať zoznamy sledovaných programov. Domovskú obrazovku môžete tiež reorganizovať, takže vaše obľúbené aplikácie a kanály budú presne tam, kde ich chcete mať.

Vynikajúce pre hranie. Hrajte čo najlepšie

Tento televízor s funkciou Ambilight je vybavený rozhraním HDMI 2.1, prirodzenou obnovovacou frekvenciou 120 Hz a mimoriadne nízkym vstupným oneskorením. Herný panel 2.0 umožňuje vylepšiť nastavenia, pridať vlastný kríž a ďalšie funkcie − a na hranie v cloude môžete pripojiť ovládač Bluetooth. Hráči počítačových hier si môžu vychutnať aj 144 Hz VRR cez HDMI.

Reproduktor Philips soundbar s televízormi The Xtra

Reproduktory Philips soundbar

Ste pripravení na zvuk ako v kine?

The Xtra znie určite skvelo hneď po vybalení. Ale ak chcete zažiť efekty, ktoré preniknú celú miestnosť, a dialógy s mimoriadnou sýtosťou a jasnosťou, vyskúšajte reproduktor soundbar, ktorý je navrhnutý tak, aby výborne ladil a spolupracoval s vaším televízorom?

Zoznámte sa s reproduktorom soundbar

Objavte ďalšie televízory The Xtra

