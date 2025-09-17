Čo je to televízor Ambilight? Prečo by ste mali mať jeden?
Spojením mimoriadne presného podsvietenia MiniLED s farby maximalizujúcim čarom kvantových bodov sa obraz televízora The Xtra stáva výrazným a podmanivým.
Pri analýze vášho obsahu procesor P5 AI optimalizuje nastavenia obrazu, funkcie Ambilight a herných vlastností, aby vám poskytol maximum a zaistil, že dostanete všetko – od zápasov až po filmy – v najlepšej kvalite.
Pomocou systému šošoviek premieta funkcia Ambilight plus žiaru ešte ďalej, a to v dvoch rozmeroch. S cieľom zaistiť najcitlivejšiu, najpôsobivejšiu a najpohlcujúcejšiu žiaru v histórii.
Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.
Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.
S našou inteligentnou platformou Titan OS TV rýchlo a jednoducho nájdete to, čo vás baví. Môžete pokračovať v sledovaní seriálu priamo z domovskej obrazovky, dostávať návrhy z najlepších streamovacích služieb a vytvárať zoznamy sledovaných programov. Domovskú obrazovku môžete tiež reorganizovať, takže vaše obľúbené aplikácie a kanály budú presne tam, kde ich chcete mať.
Tento televízor s funkciou Ambilight je vybavený rozhraním HDMI 2.1, prirodzenou obnovovacou frekvenciou 120 Hz a mimoriadne nízkym vstupným oneskorením. Herný panel 2.0 umožňuje vylepšiť nastavenia, pridať vlastný kríž a ďalšie funkcie − a na hranie v cloude môžete pripojiť ovládač Bluetooth. Hráči počítačových hier si môžu vychutnať aj 144 Hz VRR cez HDMI.
