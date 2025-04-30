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Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Recenzie

1 Ocenenie

Nenápadnosť. Zvuk, ktorý zaplní miestnosť.

Vďaka podmanivej zvukovej technológii a mimoriadne kompaktnému bezdrôtovému subwooferu naplní tento super tenký soundbar celú miestnosť bez toho, aby ju zabral. Dokonale spolupracuje s televízormi Ambilight, aby nastavil úroveň vzrušujúcich zážitkov bez ohľadu na to, čo sledujete.

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Nenápadnosť. Zvuk, ktorý zaplní miestnosť.

  • 2.1-kanálový, bezdrôtový subwoofer

  • Max. 320 W, HDMI eARC

  • DTS Virtual: X

  • Dolby Atmos®

Konfigurácia kanálov 2.1. Bezdrôtový basový reproduktor pre hlbšie basy

Konfigurácia kanálov 2.1. Bezdrôtový basový reproduktor pre hlbšie basy

2,1 kanálový zvuk a pohlcujúca zvuková technológia prinášajú novú úroveň zvukového zážitku, zatiaľ čo ultrakompaktný bezdrôtový subwoofer pridáva pôsobivú hĺbku efektov a hudby. Štyri režimy ekvalizéra vám umožňujú vybrať si štýl zvuku, ktorý bude vyhovovať sledovanému programu, a ak aktivujete vylepšenie dialógov, hlasy budú zreteľnejšie v každom režime.

Ultratenký dizajn, ideálny pre nižšie položené televízory s funkciou Ambilight

Ultratenký dizajn, ideálny pre nižšie položené televízory s funkciou Ambilight

Tento soundbar má profil len 37 mm: Dokonca sa zmestí pod televízory s funkciou Ambilight s nižšími stojanmi a odnímateľné nástenné konzoly (súčasť balenia) vám poskytnú ďalšie možnosti. Mimoriadne kompaktný a výkonný subwoofer sa ľahko skryje a môžete ho umiestniť vertikálne aj horizontálne.

Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti

Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti

Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebujete ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok TPV_PBTAWARD70

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.5

z 5

2

Recenzie

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1

Dátum použitia 2025-03-30

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1

Dátum použitia 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1

Dátum použitia 2026-01-22

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1

Dátum použitia 2026-01-22

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