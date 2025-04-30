TAB6309/10
Nenápadnosť. Zvuk, ktorý zaplní miestnosť.
Vďaka podmanivej zvukovej technológii a mimoriadne kompaktnému bezdrôtovému subwooferu naplní tento super tenký soundbar celú miestnosť bez toho, aby ju zabral. Dokonale spolupracuje s televízormi Ambilight, aby nastavil úroveň vzrušujúcich zážitkov bez ohľadu na to, čo sledujete.
2.1-kanálový, bezdrôtový subwoofer
Max. 320 W, HDMI eARC
DTS Virtual: X
Dolby Atmos®
2,1 kanálový zvuk a pohlcujúca zvuková technológia prinášajú novú úroveň zvukového zážitku, zatiaľ čo ultrakompaktný bezdrôtový subwoofer pridáva pôsobivú hĺbku efektov a hudby. Štyri režimy ekvalizéra vám umožňujú vybrať si štýl zvuku, ktorý bude vyhovovať sledovanému programu, a ak aktivujete vylepšenie dialógov, hlasy budú zreteľnejšie v každom režime.
Tento soundbar má profil len 37 mm: Dokonca sa zmestí pod televízory s funkciou Ambilight s nižšími stojanmi a odnímateľné nástenné konzoly (súčasť balenia) vám poskytnú ďalšie možnosti. Mimoriadne kompaktný a výkonný subwoofer sa ľahko skryje a môžete ho umiestniť vertikálne aj horizontálne.
Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebujete ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.
Ocenenia
3.5
z 5
2
Recenzie
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1
Dátum použitia 2025-03-30
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1
Dátum použitia 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1
Dátum použitia 2026-01-22
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB6309 Soundbar 2.1
Dátum použitia 2026-01-22