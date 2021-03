Chuť a kvalitu kávy neovplyvníte



Kávu v kapsulovom kávovare pripravíte rýchlo, ale je potrebné si uvedomiť, že si v ňom nikdy nepripravíte čerstvo zomletú kávu. Jej kvalita tak bude zodpovedať tomu, že je pripravovaná z kapsule, a nebudete mať možnosť ovplyvniť jej výslednú chuť. Do úvahy by ste mali vziať aj to, že cena prístroja je síce nižšia, ale kapsule bývajú drahšie. Ak pijete veľa kávy, určite sa vám viac oplatí investovať do iného typu kávovaru.