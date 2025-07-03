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  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

Philips Series 3300 LatteGoAutomatický kávovar

EP3347/90

4.8
| (97) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
Pripravte 6 teplých a osviežujúcich nápojov, vrátane ľadovej kávy, jedným stlačením tlačidla. Vždy s dokonalou penou, vôňou a teplotou. Mliečny systém LatteGo automaticky pripraví hebkú mliečnu penu do vašej kávy, má jednoduché nastavenie a vyčistíte ho už za 10 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

LatteGo systém na mlieko s najrýchlejším čistením na trhu*​

Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

  • 6 nápojov vrátane ľadovej kávy

  • LatteGo systém na mlieko

  • Tichá príprava vďaka Silent Brew

  • 100% keramické mlynčeky

  • Čierny chróm

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark. 

Hodvábne jemná pena vďaka systému LatteGo pre rôzne druhy mlieka

Hodvábne jemná pena vďaka systému LatteGo pre rôzne druhy mlieka

Stlačením jediného tlačidla automaticky pripraví systém LatteGo hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy vďaka výkonnej technológii cyklónového penenia, a to aj s vaším obľúbeným alternatívnym rastlinným mliekom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

97

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

03/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Automatický kávovar.

Kávovar spĺňa všetky požiadavky nad očakávania. Nápoje majú krásnu zamatovú penu Dokonale našľahaná mliečna pena, hustá a nadýchaná. Krásny dizajn,skvelé funkcie, jednoduché ovládanie,dotykový displej .Pomer cena-výkon.

Výhody

Všetko super

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

11/06/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek funguje

Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.

Výhody

Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe

Nevýhody

Hlučnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

19/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

ok

Výhody

jednoduchá posluha

Nevýhody

zatím nic.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).

  2. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.