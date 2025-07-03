6 nápojov vrátane ľadovej kávy
LatteGo systém na mlieko
Tichá príprava vďaka Silent Brew
100% keramické mlynčeky
Čierny chróm
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark.
Stlačením jediného tlačidla automaticky pripraví systém LatteGo hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy vďaka výkonnej technológii cyklónového penenia, a to aj s vaším obľúbeným alternatívnym rastlinným mliekom.
4.8
z 5
97
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Dulinka
03/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Automatický kávovar.
Kávovar spĺňa všetky požiadavky nad očakávania. Nápoje majú krásnu zamatovú penu Dokonale našľahaná mliečna pena, hustá a nadýchaná. Krásny dizajn,skvelé funkcie, jednoduché ovládanie,dotykový displej .Pomer cena-výkon.
Výhody
Všetko super
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Miichal
11/06/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek funguje
Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.
Výhody
Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe
Nevýhody
Hlučnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Roman 32
19/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
ok
Výhody
jednoduchá posluha
Nevýhody
zatím nic.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.