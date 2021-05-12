EP2336/40
EP3347/90
SM8785/00
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM6580/20
SM8780/00
SM8782/30
SM8889/00
Rovnaká ako CA6707/00
Súprava na kompletnú ochranu
2x filter AquaClean a mazivo
6x čistič okruhu mlieka a odstr. oleja
1x mazivo
Vodný filter AquaClean je našou novou a patentovanou inováciou, vďaka ktorej dosiahnete s vaším plne automatickým kávovarom tie najlepšie výsledky. Ak filter vymeníte zakaždým, keď bude kávovar túto potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné až po 5 000 pripravených šálkach a dovtedy sa môžete tešiť z priezračnej vody bez nečistôt. Ďalšou výhodou je, že alarm upozorňujúci na potrebu odstránenia vodného kameňa sa hneď po nainštalovaní filtra AquaClean do vášho kávovaru automaticky vypne
Pomocou maziva udržíte varnú jednotku svojho espresso kávovaru v bezchybnom stave. Mazivo pritom nepredstavuje pre spotrebiteľa žiadne riziko.
Vodný filter predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru a zaistí, že si budete oveľa dlhšie vychutnávať kávu tej najlepšej chuti.
4.7
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Výhody
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Výhody
rychlá káva
Nevýhody
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.