VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Predlžuje životnosť kávovaru
  • Predlžuje životnosť kávovaru
  • Predlžuje životnosť kávovaru
  • Predlžuje životnosť kávovaru

AquaClean Originál Súprava na údržbu Philips, Saeco

CA6707/10

4.7
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Predlžuje životnosť kávovaru
Súprava na údržbu vám umožní dokonale sa postarať o svoj kávovar udržiavaním jeho čistoty a bezproblémovej prevádzky. Na zaistenie maximálnej životnosti a bezpečnosti zariadení značky Philips a Saeco používajte len originál súpravu na údržbu od spoločnosti Philips.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Series 2300 LatteGo

Series 2300 LatteGo
Automatický kávovar

EP2336/40

Philips Series 3300 LatteGo

Philips Series 3300 LatteGo
Automatický kávovar

EP3347/90

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8785/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6682/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6685/00

GranAroma

GranAroma
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6580/20

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8780/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8782/30

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8889/00

Varte lahodnejšiu kávu

Predlžuje životnosť kávovaru

  • Rovnaká ako CA6707/00

  • Súprava na kompletnú ochranu

  • 2x filter AquaClean a mazivo

  • 6x čistič okruhu mlieka a odstr. oleja

  • 1x mazivo

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Vodný filter AquaClean je našou novou a patentovanou inováciou, vďaka ktorej dosiahnete s vaším plne automatickým kávovarom tie najlepšie výsledky. Ak filter vymeníte zakaždým, keď bude kávovar túto potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné až po 5 000 pripravených šálkach a dovtedy sa môžete tešiť z priezračnej vody bez nečistôt. Ďalšou výhodou je, že alarm upozorňujúci na potrebu odstránenia vodného kameňa sa hneď po nainštalovaní filtra AquaClean do vášho kávovaru automaticky vypne

Zabezpečuje správne fungovanie pohyblivých častí kávovaru

Zabezpečuje správne fungovanie pohyblivých častí kávovaru

Pomocou maziva udržíte varnú jednotku svojho espresso kávovaru v bezchybnom stave. Mazivo pritom nepredstavuje pre spotrebiteľa žiadne riziko.

Čistejšia voda predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru

Čistejšia voda predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru

Vodný filter predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru a zaistí, že si budete oveľa dlhšie vychutnávať kávu tej najlepšej chuti.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Výhody

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Výhody

rychlá káva

Nevýhody

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.