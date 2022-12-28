Viac ako 50* druhov kávy
8 používateľských profilov
Ustricovo metalízová
5-palcový farebný dotykový TFT displej
Objavte svet kávy, ktorý uspokojí každú chuť a vyhovie každej nálade, s viac ako 50* lahodnými druhmi na výber. Od známejších receptov, ako sú espresso a cappuccino, až po špeciálne kávy, ako je čokoládové vanilkové latte a Baileys káva, odhaľte zázraky kávových kreácií a povýšte svoj každodenný nápoj na gurmánsky zážitok!
Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže uložiť až do 8 používateľských profilov, ktoré sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko prispôsobíte do najmenších detailov.
BeanMaestro automaticky upravuje nastavenia prípravy tak, aby ste z vybraných kávových zŕn získali tú najlepšiu chuť a arómu. Jednoducho vyberte typ a praženie kávových zŕn a nechajte BeanMaestro urobiť zvyšok.
Ocenenia
4.8
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Výhody
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Nevýhody
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Výhody
Cena/výkon
Nevýhody
Nezjištěny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Výhody
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Prístup k celému svetu kávových receptov jediným stlačením tlačidla na registrovanom kávovare pripojenom k sieti Wi-Fi vďaka najnovšej aktualizácii softvéru.
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na stroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Prístroj je sieťové zariadenie, ktoré je v súlade s normou (EÚ) č. 801/2013 a je určené na použitie pri nepretržitom pripojení k sieti 2,4 GHz 802.11 b/g/n