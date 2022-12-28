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  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy

Saeco Xelsis DeluxePlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8782/30

4.8
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
Bohatá kombinácia talianskej tradície, pripojenej technológie a inovácií pri príprave kávy. Majstrovská kombinácia pokrokov, ktorá funguje tak, ako ste vždy chceli, aby kávovar fungoval, a pripravuje vynikajúcu kávu presne podľa vašej chuti.
Zobraziť všetky výhody

Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy

  • Viac ako 50* druhov kávy

  • 8 používateľských profilov

  • Ustricovo metalízová

  • 5-palcový farebný dotykový TFT displej

Stlačením tlačidla pripravíte viac ako 50 druhov kávy*

Stlačením tlačidla pripravíte viac ako 50 druhov kávy*

Objavte svet kávy, ktorý uspokojí každú chuť a vyhovie každej nálade, s viac ako 50* lahodnými druhmi na výber. Od známejších receptov, ako sú espresso a cappuccino, až po špeciálne kávy, ako je čokoládové vanilkové latte a Baileys káva, odhaľte zázraky kávových kreácií a povýšte svoj každodenný nápoj na gurmánsky zážitok!

Prispôsobte si až 8 profily a uložte si svoje obľúbené

Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže uložiť až do 8 používateľských profilov, ktoré sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko prispôsobíte do najmenších detailov.

Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

BeanMaestro automaticky upravuje nastavenia prípravy tak, aby ste z vybraných kávových zŕn získali tú najlepšiu chuť a arómu. Jednoducho vyberte typ a praženie kávových zŕn a nechajte BeanMaestro urobiť zvyšok.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/12/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Můj milášek

Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).

Výhody

Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace

Nevýhody

Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

08/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.

Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.

Výhody

Cena/výkon

Nevýhody

Nezjištěny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem spokojen

Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.

Výhody

nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prístup k celému svetu kávových receptov jediným stlačením tlačidla na registrovanom kávovare pripojenom k sieti Wi-Fi vďaka najnovšej aktualizácii softvéru.

  2. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na stroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  3. Prístroj je sieťové zariadenie, ktoré je v súlade s normou (EÚ) č. 801/2013 a je určené na použitie pri nepretržitom pripojení k sieti 2,4 GHz 802.11 b/g/n