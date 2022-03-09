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  • Varte lahodnejšie kapučíno
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Čistiaci prípravok pre okruh mlieka Philips, Saeco

CA6705/10

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Varte lahodnejšie kapučíno
Čistič mliečnych okruhov dokáže efektívne odstrániť zvyšky mlieka na mliečnych okruhoch kávovaru na prípravu espressa alebo napeňovači mlieka. Na zaistenie maximálnej životnosti a bezpečnosti zariadení značky Philips a Saeco používajte len čistič mliečnych okruhov od spoločnosti Philips.
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Udržiavajte hygienu a čistotu okruhu prietoku mlieka

Varte lahodnejšie kapučíno

  • Rovnaké ako CA6705/60

  • Na 6 použití – používajte raz za mesiac

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • Varte lahodnejšiu kávu

Vylepšite chuť svojich kávových špecialít

Vylepšite chuť svojich kávových špecialít

Vďaka roztoku na čistenie okruhov prietoku mlieka dokážete efektívne odstrániť usadeniny mlieka, ktoré by mohli ovplyvniť chuť mlieka.

Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami

Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami

Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť dielov slúžiacich na napenenie

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť dielov slúžiacich na napenenie

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť všetkých dielov slúžiacich na napenenie.

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Hodnotenie

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4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný produkt

Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.

Výhody

Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.

Nevýhody

Mohl by být levnější.

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

04/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splní co slibuje

Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.

Výhody

Funguje

Nevýhody

Nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

03/05/2021

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Díky čištění mléčného okruhu chutná latte stále výborně a stejně jako na začátku, kdy jsem si kávovar koupila. Vše krásně vyčistí

Výhody

Vyčistí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

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