PSA3218/10
PSA3228/01
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
EP2336/40
EP3347/90
SM8785/00
Rovnaké ako CA6705/60
Na 6 použití – používajte raz za mesiac
Predĺžte životnosť prístroja,
Varte lahodnejšiu kávu
Vďaka roztoku na čistenie okruhov prietoku mlieka dokážete efektívne odstrániť usadeniny mlieka, ktoré by mohli ovplyvniť chuť mlieka.
Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami
Pravidelné čistenie predlžuje životnosť všetkých dielov slúžiacich na napenenie.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný produkt
Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.
Výhody
Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.
Nevýhody
Mohl by být levnější.
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Miskukinka
04/10/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Splní co slibuje
Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.
Výhody
Funguje
Nevýhody
Nemá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Lidu
03/05/2021
Česká republika
Maximální spokojenost
Díky čištění mléčného okruhu chutná latte stále výborně a stejně jako na začátku, kdy jsem si kávovar koupila. Vše krásně vyčistí
Výhody
Vyčistí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco