Viac ako 50* druhov kávy
8 používateľských profilov
Kovová predná časť
5-palcový farebný dotykový TFT displej
Objavte svet kávy, ktorý uspokojí každú chuť a vyhovie každej nálade, s viac ako 50* lahodnými druhmi na výber. Od známejších receptov, ako sú espresso a cappuccino, až po špeciálne kávy, ako je čokoládové vanilkové latte a Baileys káva, odhaľte zázraky kávových kreácií a povýšte svoj každodenný nápoj na gurmánsky zážitok!
Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže uložiť až do 8 používateľských profilov, ktoré sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko prispôsobíte do najmenších detailov.
BeanMaestro automaticky upravuje nastavenia prípravy tak, aby ste z vybraných kávových zŕn získali tú najlepšiu chuť a arómu. Jednoducho vyberte typ a praženie kávových zŕn a nechajte BeanMaestro urobiť zvyšok.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Šéfík1
25/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Zatím perfektní a spolehlivý, celková spokojenost.
Výhody
spolehlivost
Nevýhody
nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar
Qwertynss
07/08/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Xelsis DeLuxe - BOMBA, SUPER!
DOPORUČUJI, jsem velmi spokojen. Zpracování, kvalita. Pouze dost hlučný.
Výhody
Design, materiály, velikost.
Nevýhody
Hlučný!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar
Prístup k celému svetu kávových receptov jediným stlačením tlačidla na registrovanom kávovare pripojenom k sieti Wi-Fi vďaka najnovšej aktualizácii softvéru.
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na stroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Prístroj je sieťové zariadenie, ktoré je v súlade s normou (EÚ) č. 801/2013 a je určené na použitie pri nepretržitom pripojení k sieti 2,4 GHz 802.11 b/g/n