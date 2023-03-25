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  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
  • Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy

Saeco Xelsis DeluxePlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8785/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy
Bohatá kombinácia talianskej tradície, pripojenej technológie a inovácií pri príprave kávy. Majstrovská kombinácia pokrokov, ktorá funguje tak, ako ste vždy chceli, aby kávovar fungoval, a pripravuje vynikajúcu kávu presne podľa vašej chuti.
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Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

Osobitná dokonalosť pri každej príprave kávy

  • Viac ako 50* druhov kávy

  • 8 používateľských profilov

  • Kovová predná časť

  • 5-palcový farebný dotykový TFT displej

Stlačením tlačidla pripravíte viac ako 50 druhov kávy*

Stlačením tlačidla pripravíte viac ako 50 druhov kávy*

Objavte svet kávy, ktorý uspokojí každú chuť a vyhovie každej nálade, s viac ako 50* lahodnými druhmi na výber. Od známejších receptov, ako sú espresso a cappuccino, až po špeciálne kávy, ako je čokoládové vanilkové latte a Baileys káva, odhaľte zázraky kávových kreácií a povýšte svoj každodenný nápoj na gurmánsky zážitok!

Prispôsobte si až 8 profily a uložte si svoje obľúbené

Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže uložiť až do 8 používateľských profilov, ktoré sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko prispôsobíte do najmenších detailov.

Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

Získajte to najlepšie z kávových zŕn s technológiou BeanMaestro

BeanMaestro automaticky upravuje nastavenia prípravy tak, aby ste z vybraných kávových zŕn získali tú najlepšiu chuť a arómu. Jednoducho vyberte typ a praženie kávových zŕn a nechajte BeanMaestro urobiť zvyšok.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Zatím perfektní a spolehlivý, celková spokojenost.

Výhody

spolehlivost

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8780/00 Plně automatický kávovar

07/08/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Xelsis DeLuxe - BOMBA, SUPER!

DOPORUČUJI, jsem velmi spokojen. Zpracování, kvalita. Pouze dost hlučný.

Výhody

Design, materiály, velikost.

Nevýhody

Hlučný!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis Deluxe SM8785/00 Plně automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prístup k celému svetu kávových receptov jediným stlačením tlačidla na registrovanom kávovare pripojenom k sieti Wi-Fi vďaka najnovšej aktualizácii softvéru.

  2. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na stroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  3. Prístroj je sieťové zariadenie, ktoré je v súlade s normou (EÚ) č. 801/2013 a je určené na použitie pri nepretržitom pripojení k sieti 2,4 GHz 802.11 b/g/n