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Saeco Xelsis Deluxe Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Saeco Xelsis DeluxePlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8785/00

Saeco Xelsis Deluxe Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Návody a dokumentácia

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 1 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 233.4 kB
  • 24 March 2026

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