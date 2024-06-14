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Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

CA6704/10

5
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Varte lahodnejšiu kávu
Vychutnávajte si čerstvú kávu a nie usadeniny! Tento produkt odstraňuje zvyšky kávového oleja z varnej jednotky kávovaru. Na zaistenie maximálnej životnosti a bezpečnosti zariadení značky Philips a Saeco používajte len originál odstraňovač kávového oleja od spoločnosti Philips.
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Udržiavajte kávovar čistý

Varte lahodnejšiu kávu

  • Rovnaké ako CA6704/60

  • Na 6 použití – používajte raz za mesiac

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • Varte lahodnejšiu kávu

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Philips a Saeco.

Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy

Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy

Tablety na odstraňovanie kávového oleja odstránia všetky zvyšky kávového oleja a zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. Odporúčame vykonať údržbu aspoň raz za mesiac.

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť vášho espressa

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť vášho espressa

Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

14/06/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar super

Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

03/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D

Výhody

Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

02/05/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

učinné

spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

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