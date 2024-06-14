PSA3218/10
PSA3228/01
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP1221/20
EP2336/40
EP3347/90
Rovnaké ako CA6704/60
Na 6 použití – používajte raz za mesiac
Predĺžte životnosť prístroja,
Varte lahodnejšiu kávu
Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Philips a Saeco.
Tablety na odstraňovanie kávového oleja odstránia všetky zvyšky kávového oleja a zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky. Odporúčame vykonať údržbu aspoň raz za mesiac.
Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
14/06/2024
Slovensko
Kávovar super
Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Lidu
03/05/2021
Česká republika
Spokojenost
Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D
Výhody
Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
bambino 1
02/05/2021
Česká republika
Overený kupujúci
učinné
spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco