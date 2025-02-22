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  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
  • Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

Series 2300 LatteGoAutomatický kávovar

EP2336/40

4.2
| (23) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov s dokonalou penou, vôňou a teplotou. Mliečny systém LatteGo automaticky pripraví hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy, má jednoduché nastavenie a vyčistíte ho už za 10 sekúnd*.
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Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

  • LatteGo mliečny systém

  • LatteGo

  • Čierny chróm

Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov

Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov

Vychutnajte si 4 druhy obľúbených káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, až po kapučíno s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj.

Mliečny sys. LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie: 2 diely, žiadna hadička

Mliečny sys. LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie: 2 diely, žiadna hadička

Mliečny systém LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie, pretože obsahuje len dve časti, žiadne hadičky a môžete ho vyčistiť za 10 sekúnd pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Spoločnosť Philips neponúka automatické čistenie, pretože by to vyžadovalo dodatočné čistenie.

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

23

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

22/02/2025

Slovensko

Slovensko

Výborná kávička

Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.

Výhody

Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

05/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

super kombinace možností kávy

Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".

Výhody

dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).

  2. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.