LatteGo mliečny systém
LatteGo
Čierny chróm
Vychutnajte si 4 druhy obľúbených káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, až po kapučíno s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj.
Mliečny systém LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie, pretože obsahuje len dve časti, žiadne hadičky a môžete ho vyčistiť za 10 sekúnd pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Spoločnosť Philips neponúka automatické čistenie, pretože by to vyžadovalo dodatočné čistenie.
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
4.2
z 5
23
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Aju1
22/02/2025
Slovensko
Výborná kávička
Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.
Výhody
Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Obrázek
05/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
super kombinace možností kávy
Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".
Výhody
dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.