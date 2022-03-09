EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM8785/00
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM6580/20
SM8780/00
SM8782/30
CA6903/00
Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*
Predĺžte životnosť prístroja,
1 x filter AquaClean
Zapnutím filtra AquaClean automaticky vypnete alarm odstraňovania vodného kameňa. Môžete si tak dlho a bezstarostne vychutnať kávu tej najlepšej kvality, pričom alarm odstraňovania vodného kameňa sa opäť aktivuje až po 8. výmene filtra. Zariadenia s filtrom AquaClean sú označené nálepkou na nádobe na vodu.
Aktivácia filtra AquaClean je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým. Filter stačí pripojiť k nádobe na vodu super automatického espresso kávovaru Saeco, aktivovať ho prostredníctvom používateľského rozhrania a môžete si začať vychutnávať prvých 5 000 šálok čistej kávy bez potreby odstraňovania vodného kameňa*.
Filter AquaClean pomôže zachovať správnu chuť kávy dlhšiu dobu a zabráni upchatiu prístroja. To všetko vďaka týmto inovatívnym funkciám – technológia výmeny iónov, unikátny prietok vody a mikropórový filter.
5.0
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dokonalý produkt
V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.
Výhody
Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.
Nevýhody
Cena je dosti vysoká.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Zdeno700
19/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Spokojenost jako vždy
Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový
Výhody
Funguje jak má
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Petterko
17/03/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Philips Filtr
Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.
Výhody
Original filtr
Nevýhody
Nic
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.