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  • Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*
  • Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*
  • Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*
  • Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*

Príslušenstvo na údržbuAquaClean Originál vodný filter Philips, Saeco

CA6903/10

5
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*
Inovatívny vodný filter AquaClean znižuje tvorbu vodného kameňa. Vy si tak môžete vychutnávať sviežu kávu z čistej vody. Používajte len originál vodný filter Philips AquaClean. Zaistíte tak maximálnu životnosť a bezpečnosť svojich kávovarov Philips a Saeco.
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Vďaka každému filtru si môžete vychutnať až 625* šálok!

Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*

  • CA6903/00

  • Až 5000 šálok bez odstraň. vod. kameňa*

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • 1 x filter AquaClean

Po zapnutí filtra AquaClean sa vypne alarm odstraňovania vodného kameňa

Po zapnutí filtra AquaClean sa vypne alarm odstraňovania vodného kameňa

Zapnutím filtra AquaClean automaticky vypnete alarm odstraňovania vodného kameňa. Môžete si tak dlho a bezstarostne vychutnať kávu tej najlepšej kvality, pričom alarm odstraňovania vodného kameňa sa opäť aktivuje až po 8. výmene filtra. Zariadenia s filtrom AquaClean sú označené nálepkou na nádobe na vodu.

Jednoducho aktivujte filter pomocou systému Click&go

Jednoducho aktivujte filter pomocou systému Click&go

Aktivácia filtra AquaClean je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým. Filter stačí pripojiť k nádobe na vodu super automatického espresso kávovaru Saeco, aktivovať ho prostredníctvom používateľského rozhrania a môžete si začať vychutnávať prvých 5 000 šálok čistej kávy bez potreby odstraňovania vodného kameňa*.

Mikropórový filter ochráni vaše zariadenie pred upchatím

Mikropórový filter ochráni vaše zariadenie pred upchatím

Filter AquaClean pomôže zachovať správnu chuť kávy dlhšiu dobu a zabráni upchatiu prístroja. To všetko vďaka týmto inovatívnym funkciám – technológia výmeny iónov, unikátny prietok vody a mikropórový filter.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dokonalý produkt

V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.

Výhody

Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.

Nevýhody

Cena je dosti vysoká.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost jako vždy

Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový

Výhody

Funguje jak má

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

17/03/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Filtr

Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.

Výhody

Original filtr

Nevýhody

Nic

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.