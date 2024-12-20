EP1221/20
2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Matná čierna
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.0
z 5
2
Recenzie
Panoška
20/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.
Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.
Výhody
Jednoduchý na ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Bukor
20/10/2024
Česká republika
Výrobek dělá dobrou kávu
Dobrá káva, umí dělat i vynikající latte. Moznost nastaveni velikosti i síly kávy. Jedinou nevýhodou je pro nás doma, že oproti jiným kávovarům mi přijde hlučný.
Výhody
Dobrá kava, výběr kávy že 3 velikosti
Nevýhody
Hlučnost
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.