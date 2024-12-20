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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 1200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

4
| (2) Recenzie
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si lahodnú chuť a arómu kávy z čerstvých zŕn pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému prípravy kávy. Klasický penič mlieka vám umožňuje jednoducho vytvoriť zamatovo jemné cappuccino alebo latte macchiato. Filter AquaClean (číslo patentu: EP1498060B1) nie je súčasťou balenia.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Matná čierna

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

2

Recenzie

4
2
1

20/12/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.

Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.

Výhody

Jednoduchý na ovládání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

20/10/2024

Česká republika

Česká republika

Výrobek dělá dobrou kávu

Dobrá káva, umí dělat i vynikající latte. Moznost nastaveni velikosti i síly kávy. Jedinou nevýhodou je pro nás doma, že oproti jiným kávovarům mi přijde hlučný.

Výhody

Dobrá kava, výběr kávy že 3 velikosti

Nevýhody

Hlučnost

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C.