Ako si doma pripraviť čerstvú kávu

Vyberáme kvalitné kávové zrná



Ak si chcete doma pripraviť šálku čerstvej kávy, potom je základom vybrať kvalitnú zrnkovú kávu, ktorú spoznáte jednoducho, nie je to žiadna veda. Zrnká praženej kávy by nemali byť príliš svetlé (nedopražené), ale ani príliš tmavé a mastné (prepražené). Medzi zrnkami by sa nemali nachádzať žiadne úlomky. Kvalitné kávové zrná by mali byť podobne veľké, celistvé a rovnakej farby a určite by tiež nemali byť olejnaté. Keď si ku káve privoniate, mala by mať silnú arómu a mala by vám voňať. Ak vám vôňa určitého druhu kávy nebude príjemná, pravdepodobne vám ani nebude chutiť.