Ristretto

Veľmi často je zle označované ako „piccolo“. Tento výraz však neexistuje. Správne je ristretto a jedná sa o najsilnejšie espresso. Príprava je rovnaká ako u espressa, ale ristretto by malo mať objem len dvadsať mililitrov.

Dvojité presso

Alebo aj „espresso doppio“, ktoré je známe aj pod anglickým označením „double shot“. Jedná sa o dvojitú dávku klasického espressa, teda namletej kávy (14 až 18 gramov) aj vody (60 až 90 ml).

Caffè lungo

Jedná sa o klasické espresso s väčším množstvom vody, je teda menej silné.

Espresso s mliekom

Jedná sa o variantu, ktorá je nočnou morou znalcov kávy. Každopádne presso s mliekom je obľúbený variant. Každý si zvolí, či si do svojho espressa pridá studené, či teplé mlieko, alebo smotanu.

Cappucino

Správna príprava cappuccina vytvorí zamatový pocit v ústach. Jedná sa o spojenie klasického „pressa“ a dvoch centimetrov lahodnej mliečnej peny.

Caffè latte

Jedná sa o veľmi obľúbený nápoj. Mal by obsahovať dvesto mililitrov teplého mlieka dolu v pohári, nasleduje 30 mililitrov pravého espressa a úplne navrchu by malo byť asi dvadsať mililitrov mliečnej peny. Celkom by caffè latte malo mať asi dvestopäťdesiat mililitrov.