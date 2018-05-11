Profil spoločnosti

Philips Česká republika, s. r. o. je dcérskou spoločnosťou holandského koncernu Royal Philips Electronics, jednej z naväčších elektronických spoločností na svete a najväčšej elektronickej spoločnosti v Európe s obratom 37,9 miliárd euro v roku 2000. Na Slovensku pôsobia 4 divízie, a to: Spotrebná elektronika (Consumer Electronics) Domáce spotrebiče a osobná starostlivosť (Domestic Appliances and Personal Care) Svetelná technika (Lighting) Polovodiče (Semiconductors) Našim zákazníkom slúžia aj servisné strediská: Servis spotrebnej elektroniky Servis domácich spotrebičov Philips Česká republika s.r.o. Rohanské nábřeží 678/23 186 00 Praha 8 IČO 63985306
Česká republika
DIČ CZ63985306
Philips Česká republika, s. r. o. je dcérskou spoločnosťou holandského koncernu Royal Philips Electronics, jednej z naväčších elektronických spoločností na svete a najväčšej elektronickej spoločnosti v Európe s obratom 37,9 miliárd euro v roku 2000.
Na Slovensku pôsobia 4 divízie, a to:
Spotrebná elektronika (Consumer Electronics)
Domáce spotrebiče a osobná starostlivosť (Domestic Appliances and Personal Care)
Svetelná technika (Lighting)
Polovodiče (Semiconductors)
Našim zákazníkom slúžia aj servisné strediská:
Servis spotrebnej elektroniky
Servis domácich spotrebičov
Philips Česká republika s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8
IČO 63985306
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