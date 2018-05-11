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Philips Česká republika, s. r. o.

Philips Slovakia, s. r. o.

Profil spoločnosti

 

Philips Česká republika, s. r. o. je dcérskou spoločnosťou holandského koncernu Royal Philips Electronics, jednej z naväčších elektronických spoločností na svete a najväčšej elektronickej spoločnosti v Európe s obratom 37,9 miliárd euro v roku 2000.

 

Na Slovensku pôsobia 4 divízie, a to:

Spotrebná elektronika (Consumer Electronics)

Domáce spotrebiče a osobná starostlivosť (Domestic Appliances and Personal Care)

Svetelná technika (Lighting)

Polovodiče (Semiconductors)

 

Našim zákazníkom slúžia aj servisné strediská:

Servis spotrebnej elektroniky

Servis domácich spotrebičov

 

Philips Česká republika s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23

186 00 Praha 8
Česká republika

 

IČO 63985306
DIČ CZ63985306

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Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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