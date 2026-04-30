TFT displej
Príprava mlieka LatteGo
Chróm
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.
4.7
z 5
334
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Aja1511
30/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Kávovar splnil všetky moje očakávania.
Kávovar Philips 5447/90 som kúpila 7.1.2026, od 27.3. do 24.4.2026 bol v záručnej oprave - závada na varnej zostave bola odstránená. Kávovar bez problémov používam a som s ním spokojná.
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-01-07
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-01-07
R 58
22/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5400
Philips série 5400 je veľmi dobrý kávovar. Kúpili sme ho pretože sa nám po štyroch rokoch pokazil kávovar série 3200. Tento je skvelý v tom, že každý člen rodiny si môže nastaviť svoj profil. Kávovary Philips sú dobrá voľba.
Výhody
Systém Latte Go
Nevýhody
Hlučnosť, vyššia spotreba vody.
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Syso
17/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný kávovar
S kávovarom som spokojný. Mám už tretí a opäť je všetko bez problémov. Dizajn je pekný, ovládanie jednoduché. Kávu robí rýchlo a je výborná. Čistenie je jednoduché a za pár minúť. Určite odporúčam všetkým kto má rád dobrú kávu.
Výhody
Jednoduhosť, malé rozmery, tichý chod
Nevýhody
Žiadne som zatiaľ nenašiel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.