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  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Philips Series 5400 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP5447/90

4.7
| (334) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

  • TFT displej

  • Príprava mlieka LatteGo

  • Chróm

  • TFT displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

334

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

30/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kávovar splnil všetky moje očakávania.

Kávovar Philips 5447/90 som kúpila 7.1.2026, od 27.3. do 24.4.2026 bol v záručnej oprave - závada na varnej zostave bola odstránená. Kávovar bez problémov používam a som s ním spokojná.

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-01-07

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-01-07

22/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5400

Philips série 5400 je veľmi dobrý kávovar. Kúpili sme ho pretože sa nám po štyroch rokoch pokazil kávovar série 3200. Tento je skvelý v tom, že každý člen rodiny si môže nastaviť svoj profil. Kávovary Philips sú dobrá voľba.

Výhody

Systém Latte Go

Nevýhody

Hlučnosť, vyššia spotreba vody.

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

17/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný kávovar

S kávovarom som spokojný. Mám už tretí a opäť je všetko bez problémov. Dizajn je pekný, ovládanie jednoduché. Kávu robí rýchlo a je výborná. Čistenie je jednoduché a za pár minúť. Určite odporúčam všetkým kto má rád dobrú kávu.

Výhody

Jednoduhosť, malé rozmery, tichý chod

Nevýhody

Žiadne som zatiaľ nenašiel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.