Televízor The One s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
The One

Nechcete pozerať na žiadny iný

  • 43 palec
    43 palec
  • 50 palec
    50 palec
  • 55 palec
    55 palec
  • 65 palec
    65 palec

Ten, ktorý má všetko?

Je v poriadku byť podozrievavý. Ale The One má skutočne všetko, čo potrebujete. Úžasný obraz s rozlíšením 4K? Áno. QLED? Môžete sa staviť. Navyše spracovanie obrazu P5, herné vlastnosti ďalšej generácie a funkciu Ambilight. A to je len začiatok. Zoznámte sa so svojím ďalším televízorom.

QLED displej

S využitím nanokryštálov

U tradičných televízorov LED prechádza svetlo cez farebné filtre, ktoré utlmujú váš obraz. Televízory QLED sú odlišné. Používajú vrstvu drobných nanokryštálov, ktoré sa rozžiaria, keď na ne dopadne svetlo, a vytvoria intenzívne živé farby a čistejší obraz.

P5 Picture Engine

Berie to vážne

Čip P5 je absolútny perfekcionista, pretože analyzuje každý obraz, zintenzívňuje farbu, zosilňuje kontrast, vyostruje detaily, vyhladzuje pohyb a prevzorkuje každý zdroj, aby oslnil rozlíšením 4K.

Ambilight

Originálny. Integrovaný. Podmanivý

Pozrite sa na zadnú stranu televízora The One a nájdete zabudované LED diódy. Sú dokonale zosynchronizované s tým, čo je na obrazovke, a vyžarujú farebné svetlo na stenu a napĺňajú miestnosť podľa nálady toho, čo pozeráte – transformujú televízor, už nadobro.

Dokonalá ostrosť a živosť obrazu vďaka technológii 4K QLED

Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. S každým neuveriteľným okamihom, či už tmavým alebo svetlým, prehrávaným alebo streamovaným, si môžete vychutnať najmenšie detaily a sledovať scénu po scéne.

DTS:X pre pohlcujúci 3D zvuk

Systém DTS: X vytvára taký realistický zvuk, že ho môžete cítiť. S technológiou 3D zvuku, ktorá mu dodáva ďalší rozmer, sa zvuk voľne pohybuje, aby vás hlbšie vtiahol do deja.

Povzneste hranie hier na novú úroveň

Od milovníkov joystickov až po tých najnáruživejších hráčov, vždy je dôležitá mimoriadne citlivá hrateľnosť a grafika bez jediného zaváhania. Vďaka frekvencii VRR 144 Hz, rozhraniu HDMI 2.1, ultra nízkemu oneskoreniu a technológii Freesync Premium je tu všetko pre plynulejšie hranie. A s herným režimom Ambilight je sa môžete ponoriť ešte hlbšie do akcie.

Titan OS. Uľahčite si to.

Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

Jednoducho sa pripojte k svojej inteligentnej domácej sieti

Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.

Reproduktory Philips soundbar s televízormi The One

Reproduktory Philips soundbar

Ste pripravení na zvuk ako v kine?

The One znie určite skvelo hneď po vybalení. Ale ak uprednostňujete efekty, ktoré otrasú vašimi ušnými bubienkami, alebo dialógy s extra sýtosťou a jasnosťou, vyskúšajte reproduktor soundbar, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval výborný zvuk a skvelo ladil a spolupracoval s vaším televízorom.

Zoznámte sa s reproduktorom soundbar

