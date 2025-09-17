Čo je to televízor Ambilight? Prečo by ste mali mať jeden?
U tradičných televízorov LED prechádza svetlo cez farebné filtre, ktoré utlmujú váš obraz. Televízory QLED sú odlišné. Používajú vrstvu drobných nanokryštálov, ktoré sa rozžiaria, keď na ne dopadne svetlo, a vytvoria intenzívne živé farby a čistejší obraz.
Čip P5 je absolútny perfekcionista, pretože analyzuje každý obraz, zintenzívňuje farbu, zosilňuje kontrast, vyostruje detaily, vyhladzuje pohyb a prevzorkuje každý zdroj, aby oslnil rozlíšením 4K.
Pozrite sa na zadnú stranu televízora The One a nájdete zabudované LED diódy. Sú dokonale zosynchronizované s tým, čo je na obrazovke, a vyžarujú farebné svetlo na stenu a napĺňajú miestnosť podľa nálady toho, čo pozeráte – transformujú televízor, už nadobro.
Živé farby. Mimoriadne ostré scény. Dokonalý obraz v tej najvyššej kvalite. Tento televízor Ambilight s rozlíšením 4k (UHD) sa prispôsobí všetkým formátom HDR. S každým neuveriteľným okamihom, či už tmavým alebo svetlým, prehrávaným alebo streamovaným, si môžete vychutnať najmenšie detaily a sledovať scénu po scéne.
Systém DTS: X vytvára taký realistický zvuk, že ho môžete cítiť. S technológiou 3D zvuku, ktorá mu dodáva ďalší rozmer, sa zvuk voľne pohybuje, aby vás hlbšie vtiahol do deja.
Od milovníkov joystickov až po tých najnáruživejších hráčov, vždy je dôležitá mimoriadne citlivá hrateľnosť a grafika bez jediného zaváhania. Vďaka frekvencii VRR 144 Hz, rozhraniu HDMI 2.1, ultra nízkemu oneskoreniu a technológii Freesync Premium je tu všetko pre plynulejšie hranie. A s herným režimom Ambilight je sa môžete ponoriť ešte hlbšie do akcie.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home prináša bezproblémovú integráciu do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať z aplikácie Matter Smart Home alebo pomocou služieb hlasového ovládania, jednoducho stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a hovorte. Stmievajte svetlá. Nastavte si termostat. Dokonca zapnite televízor Philips s funkciou Ambilight. To všetko jediným príkazom. Televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.
