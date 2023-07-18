Je rýchly. Naozaj veľmi rýchly. OneBlade First Shave využíva revolučnú čepeľ, ktorá v okamihu oholí fúzy akejkoľvek dĺžky. Zaisťuje tak rýchle a jednoduché oholenie bez podráždenia pokožky.
Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chránia pred porezaním a poškriabaním.
Hladká povrchová úprava čepele s mikroperličkami zamedzuje podráždeniu pokožky. Oholí rýchlo, jednoducho a pritom zostáva šetrná k pokožke. Môžete tak holiť nasucho aj namokro.
OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám jednoducho a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.
Čepele sú trvácne. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné každú čepeľ meniť len raz za 4 mesiace.* Výmena je jednoduchá a praktická.* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
Je rýchly. Naozaj rýchly. Philips OneBlade First Shave používa revolučný zastrihávač, ktorý si poradí s chĺpkami každej dĺžky. Vďaka 6000 kmitom za minútu sa oholíte rýchlo, čisto a zároveň sa staráte o pokožku.
Je šetrná. Naozaj šetrná. Pridali sme vrstvu mikrosklenených guľôčok, ktoré znižujú trenie pri holení. A keďže pomáhajú znižovať popálenie spôsobené používaním žiletky, nepotrebujete penu ani vodu.
Nabíjateľná batéria vám po 8 hodinách nabíjania umožňuje používať zariadenie nepretržite až 30 minút.
Dá sa nabíjať doma alebo na cestách, dokonalé riešenie pre váš každodenný program a cestovanie.
Povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku. Vďaka ochrannej vrstve na hornej strane strojčeka a zaobleným hrotom čepeľ hladko kĺže a chráni pokožku pred poškriabaním a porezaním počas holenia.
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.