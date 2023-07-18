40 % zľava na vybrané produkty s voucherom ZLAVA40 Zobraziť
Philips OneBlade First Shave
OneBlade First Shave + extra čepeľ Na tvár

Skroťte prvé fúzy

Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania¹

Prináša bezpečné oholenie bez porezania, odrenín a začervenania

Čepeľ anti-friction s mikroperličkami zamedzujú podráždeniu pokožky. Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chránia pred porezaním a poškriabaním.

Rýchly

Jedinečná OneBlade technológia

Je rýchly. Naozaj veľmi rýchly. OneBlade First Shave využíva revolučnú čepeľ, ktorá v okamihu oholí fúzy akejkoľvek dĺžky. Zaisťuje tak rýchle a jednoduché oholenie bez podráždenia pokožky.

Chráni

Navrhnutý na oholenie fúzov bez porezania kože

Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chránia pred porezaním a poškriabaním.

Pre citlivú pleť

Čepeľ anti-friction**

Hladká povrchová úprava čepele s mikroperličkami zamedzuje podráždeniu pokožky. Oholí rýchlo, jednoducho a pritom zostáva šetrná k pokožke. Môžete tak holiť nasucho aj namokro.

Zastr., vytváranie línií a holenie fúzov každej dĺžky, OneBlade

OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám jednoducho a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.

Trvácna technol. OneBlade

Čepele sú trvácne. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné každú čepeľ meniť len raz za 4 mesiace.* Výmena je jednoduchá a praktická.* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Jedinečná technológia OneBlade

Je rýchly. Naozaj rýchly. Philips OneBlade First Shave používa revolučný zastrihávač, ktorý si poradí s chĺpkami každej dĺžky. Vďaka 6000 kmitom za minútu sa oholíte rýchlo, čisto a zároveň sa staráte o pokožku.

Čepeľ anti-friction**

Je šetrná. Naozaj šetrná. Pridali sme vrstvu mikrosklenených guľôčok, ktoré znižujú trenie pri holení. A keďže pomáhajú znižovať popálenie spôsobené používaním žiletky, nepotrebujete penu ani vodu.

Batéria s dlhou výdržou

Nabíjateľná batéria vám po 8 hodinách nabíjania umožňuje používať zariadenie nepretržite až 30 minút.

Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek

Dá sa nabíjať doma alebo na cestách, dokonalé riešenie pre váš každodenný program a cestovanie.

Prvé oholenie, šetrné k pokožke

Povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku. Vďaka ochrannej vrstve na hornej strane strojčeka a zaobleným hrotom čepeľ hladko kĺže a chráni pokožku pred poškriabaním a porezaním počas holenia.

Disclaimers

¹ Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
³ Our own factories, offices and sites around the world.
Our operations = our own factories, offices, logistics and travel.
* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
** v porovnaní s modelom QP210
