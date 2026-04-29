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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade Intimate
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QP1924/20
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Návod na použitie
Všetko (12)
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
OneBladeOchranný kryt
OneBlade3 mm hrebeňový nadstavec na holenie intímnych partií
OneBlade2 x čepeľ SkinProtect
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
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