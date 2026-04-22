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Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
2 x náhradné čepele
Kompatibilná s rúčkami OneBlade
Čepeľ má životnosť až 4 mesiace*
Čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú ochranu pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach, ako sú podpazušie a intímne partie.
Obojstranná čepeľ umožňuje holenie v oboch smeroch, aby ste sa ľahko dostali na zložité miesta, vytvorili čisté línie alebo dodatočný úpravu presne tam, kde chcete.
Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele sú navrhnuté tak, aby zaisťovali dlhodobý výkon. Na dosiahnutie optimálneho výkonu stačí vymeniť každú čepeľ každé 4 mesiace*. Výmena je jednoduchá a bezproblémová.
4.5
z 5
312
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Výhody
Pohodlné používání
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Výhody
Super holení...
Nevýhody
Musí se stále dokupovat...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Kabrňák
03/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní
Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit
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