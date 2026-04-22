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Všetky rady

  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke

OneBlade2 x čepeľ SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke
Čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pred podráždením pokožky pre citlivú pokožku podpazušia a intímnych partií.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

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Holenie a zastrihávanie so zvýšenou ochranou pokožky

Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke

  • Jednoduché holenie intímnych partií, ktoré je šetrné k pokožke

  • 2 x náhradné čepele

  • Kompatibilná s rúčkami OneBlade

  • Čepeľ má životnosť až 4 mesiace*

Dodatočná ochrana pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach.

Dodatočná ochrana pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach.

Čepeľ SkinProtect poskytuje dodatočnú ochranu pred podráždením pokožky v citlivých oblastiach, ako sú podpazušie a intímne partie.

Jednoduché holenie v oboch smeroch

Jednoduché holenie v oboch smeroch

Obojstranná čepeľ umožňuje holenie v oboch smeroch, aby ste sa ľahko dostali na zložité miesta, vytvorili čisté línie alebo dodatočný úpravu presne tam, kde chcete.

Životnosť čepele až 4 mesiace*

Životnosť čepele až 4 mesiace*

Odolné čepele z nehrdzavejúcej ocele sú navrhnuté tak, aby zaisťovali dlhodobý výkon. Na dosiahnutie optimálneho výkonu stačí vymeniť každú čepeľ každé 4 mesiace*. Výmena je jednoduchá a bezproblémová.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

312

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Výhody

Pohodlné používání

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Výhody

Super holení...

Nevýhody

Musí se stále dokupovat...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní

Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP240/50 Náhradní břit

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

  2. Recyklovateľné obaly na báze papiera