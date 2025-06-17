TAH4209PK/00
Dostupné v
Ľahké slúchadlá na uši
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 55 hodín prehrávania
Zreteľné hovory
Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.
Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.
Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 55 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalšie 2 hodiny prehrávania hudby.
4.9
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Výhody
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe