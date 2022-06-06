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Tento produkt už nie je dostupný

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4206BL/00

2.3

| (3) Recenzie

Dostupné v

Modré
Modré
Ružová
Ružová

Jasné a výrazné

S týmito odolnými a flexibilným slúchadlami na uši rozjasníte svoj štýl! Panely v náušníkoch je možné rozsvietiť rôznymi farbami a hlasitosť je obmedzená na 85 dB. Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips Headphones.

Zobraziť všetky výhody

Jasné a výrazné

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Svietiace náušníky

  • Rodičovská kontrola z aplikácie

  • Hlasitosť obmedzená na &lt; 85 dB

Bez káblov. Bez zamotania. 28 hodín prehrávania

Bez káblov. Bez zamotania. 28 hodín prehrávania

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši si deti zamilujú, či už sú na výlete alebo trávia čas pred obrazovkou alebo pri domácich úlohách. Jedno nabitie prinesie 28 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá 2 hodiny. Rýchle 15-minútové nabitie zabezpečí ďalšie 2 hodiny prehrávania.

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Rodičovská kontrola

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Rodičovská kontrola

Špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre mladé uši – ich 32 mm budiče sú obmedzené na 85 dB. Rodičia tiež môžu nastaviť maximálnu hlasitosť a časové limity prehrávania v aplikácii Philips Headphones. Zatiaľ čo sa ony zabávajú, vy môžete oddychovať.

Štýlové farebné svietiace panely v náušníkoch

Štýlové farebné svietiace panely v náušníkoch

Náušníky sú vybavené panelmi, ktoré sa rozsvietia, aby dodali zábavný štýl. Na výber sú štyri varianty: červená, zelená, modrá alebo kombinácia všetkých troch. Jednoducho stlačte tlačidlo na náušníku, aby ste prepínali medzi jednotlivými možnosťami osvetlenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.3

z 5

3

Recenzie

4
3
2

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Výhody

idealne pre dieta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Dátum použitia 2022-02-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Dátum použitia 2022-02-06

18/09/2024

Slovensko

Slovensko

Phillips

Vobec som neni spokojna.Nedaju sa sparovat ani s mobilom a ani s tabletom

Nevýhody

Nedaju sa sparovať

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Dátum použitia 2024-08-18

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Dátum použitia 2024-08-18

24/09/2023

Česká republika

Česká republika

výrobek má velké problémy s párováním bluethooth

nespokojenost, nelze spárovat, není nikde korektní podpora

Výhody

jsou hezky barevné

Nevýhody

nejdou párovat

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206PK Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Dátum použitia 2022-08-24

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206PK Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Dátum použitia 2022-08-24

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť obmedzená na &lt; 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.

  2. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.