Tento produkt už nie je dostupný
TAK4206BL/00
Jasné a výrazné
S týmito odolnými a flexibilným slúchadlami na uši rozjasníte svoj štýl! Panely v náušníkoch je možné rozsvietiť rôznymi farbami a hlasitosť je obmedzená na 85 dB. Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips Headphones.
Bezdrôtové slúchadlá na uši
Svietiace náušníky
Rodičovská kontrola z aplikácie
Hlasitosť obmedzená na < 85 dB
Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši si deti zamilujú, či už sú na výlete alebo trávia čas pred obrazovkou alebo pri domácich úlohách. Jedno nabitie prinesie 28 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá 2 hodiny. Rýchle 15-minútové nabitie zabezpečí ďalšie 2 hodiny prehrávania.
Špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre mladé uši – ich 32 mm budiče sú obmedzené na 85 dB. Rodičia tiež môžu nastaviť maximálnu hlasitosť a časové limity prehrávania v aplikácii Philips Headphones. Zatiaľ čo sa ony zabávajú, vy môžete oddychovať.
Náušníky sú vybavené panelmi, ktoré sa rozsvietia, aby dodali zábavný štýl. Na výber sú štyri varianty: červená, zelená, modrá alebo kombinácia všetkých troch. Jednoducho stlačte tlačidlo na náušníku, aby ste prepínali medzi jednotlivými možnosťami osvetlenia.
2.3
z 5
3
Recenzie
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Výhody
idealne pre dieta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Dátum použitia 2022-02-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Dátum použitia 2022-02-06
Diana.D
18/09/2024
Slovensko
Phillips
Vobec som neni spokojna.Nedaju sa sparovat ani s mobilom a ani s tabletom
Nevýhody
Nedaju sa sparovať
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Dátum použitia 2024-08-18
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Dátum použitia 2024-08-18
abasta
24/09/2023
Česká republika
výrobek má velké problémy s párováním bluethooth
nespokojenost, nelze spárovat, není nikde korektní podpora
Výhody
jsou hezky barevné
Nevýhody
nejdou párovat
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206PK Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Dátum použitia 2022-08-24
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4206PK Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Dátum použitia 2022-08-24
Hlasitosť obmedzená na < 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.