Tento produkt už nie je dostupný
T1BK/00
Prirodzený zvuk radu Fidelio
Profesionálne potláčanie hluku Pro+
Potlačenie zvuku vetra a šumu
Prvotriedny univerzálny tvar
EDM alebo rock, klasická hudba alebo hip-hop – s týmito slúchadlami pre milovníkov kvalitnej hudby budete počuť všetko tak, akoby ste boli priamo v štúdiu. Budiče s vyváženou armatúrou odhalia všetky pútavé výšky a bohaté prirodzené vokály. Dynamické budiče produkujú hlboké, precízne basy a pestré inštrumentálne textúry.
Nezáleží na tom, kde ste – tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vytvárajú dokonalý priestor na počúvanie. Hybridné potláčanie hluku využíva najmodernejší hardvér a pokročilé spracovanie zvuku na zablokovanie neželaných zvukov. Náušníky z peny Comply, ktorá pohlcuje hluk, prispievajú k dokonalému zážitku a sú bezpečné a pohodlné.
S plne nabitými slúchadlami aj puzdrom, ktoré sa vám vojde do vrecka, si môžete na cestách vychutnať viac než deň prehrávania. Navyše ak vytiahnete slúchadlo z ucha, hudba sa pozastaví, takže vám neujde ani jeden takt. Puzdro možno nabíjať bezdrôtovo.
Ocenenia
4.0
z 5
7
Recenzie
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Výhody
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Nevýhody
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Výhody
Bateria , wygląd , muzyka
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless