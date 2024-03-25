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  • Vyrobené pre život na cestách.
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  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
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  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.
  • Vyrobené pre život na cestách.

Tento produkt už nie je dostupný

FidelioSkutočne bezdrôtové slúchadlá

T1BK/00

4
| (7) Recenzie

1 Ocenenie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Vyrobené pre život na cestách.
Nechajte hudbu, aby vás rozhýbala. Priestorový a detailný zvuk týchto prvotriednych skutočne bezdrôtových slúchadiel vás prenesie priamo do srdca mixu. Vďaka nášmu najlepšiemu potláčaniu hluku a bezpečnému aj pohodlnému upevneniu sa ponoríte do zvuku, nech ste kdekoľvek.
Zobraziť všetky výhody

Vyrobené pre život na cestách.

  • Prirodzený zvuk radu Fidelio

  • Profesionálne potláčanie hluku Pro+

  • Potlačenie zvuku vetra a šumu

  • Prvotriedny univerzálny tvar

Philips Fidelio. Bohatý, prirodzený zvuk

Philips Fidelio. Bohatý, prirodzený zvuk

EDM alebo rock, klasická hudba alebo hip-hop – s týmito slúchadlami pre milovníkov kvalitnej hudby budete počuť všetko tak, akoby ste boli priamo v štúdiu. Budiče s vyváženou armatúrou odhalia všetky pútavé výšky a bohaté prirodzené vokály. Dynamické budiče produkujú hlboké, precízne basy a pestré inštrumentálne textúry.

Ponorte sa do hudby kdekoľvek. Profesionálne potláčanie hluku Pro+

Ponorte sa do hudby kdekoľvek. Profesionálne potláčanie hluku Pro+

Nezáleží na tom, kde ste – tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vytvárajú dokonalý priestor na počúvanie. Hybridné potláčanie hluku využíva najmodernejší hardvér a pokročilé spracovanie zvuku na zablokovanie neželaných zvukov. Náušníky z peny Comply, ktorá pohlcuje hluk, prispievajú k dokonalému zážitku a sú bezpečné a pohodlné.

Viac hudby. 48 hodín prehrávania s nabíjacím puzdrom

S plne nabitými slúchadlami aj puzdrom, ktoré sa vám vojde do vrecka, si môžete na cestách vychutnať viac než deň prehrávania. Navyše ak vytiahnete slúchadlo z ucha, hudba sa pozastaví, takže vám neujde ani jeden takt. Puzdro možno nabíjať bezdrôtovo.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-3112060

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

7

Recenzie

4
3

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Výhody

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Nevýhody

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Výhody

Bateria , wygląd , muzyka

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Tipy a triky