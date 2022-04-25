41BDL7224L/00
Odomknite svoju predstavivosť ešte viac
Bez obmedzení. Bez hraníc. Séria Philips L-Line 7000 je riešenie reklamno-informačného LED zobrazovania s nekonečnými možnosťami tvaru a veľkosti. Plynulé prepojenie a možnosti viacerých veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenia akýchkoľvek rozmerov s dokonalým výsledkom.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
LED panely Philips série L-Line 7000 disponujú výškou 25 cm a sú dostupné v 50 cm, 75 cm a 100 cm šírke. Tieto displeje sú pripravené na inštaláciu v ľubovoľnom usporiadaní bez omedzení veľkosti. Tiež sú dostupné so skosenými rohmi na vytvorenie vypuklého ako aj preliačeného usporiadania.
Dosiahnite dokonalosť vďaka presnosti. Aktívne sledovanie funkčnosti robí údržbu rýchlou, jednoduchou a predvídateľnou vďaka tomu, že zobrazuje presný čas a miesto chyby. S použitím tohto softvéru, ktorý pracuje v reálnom čase online aj offline, je nahradenie potrebných častí efektívne a nepostrádateľné pre vlastníkov, ktorí majú displeje na rôznych geografických miestach.
Každý LED panel série Philips L-Line je kalibrovaný v našej výrobni za dokonalých podmienok. To znamená, že nie je potrebná ďalšia kalibrácia na mieste, čím je skrátená doba inštalácie. Kalibračné a konfiguračné súbory sú k dispozícii, aby sa zabezpečila rýchla údržba.
Kombinujte LED panely Philips série L-Line 7000 LED pre vytvorenie jedného displeja ľubovoľného tvaru a rozmerov. Dynamické a flexibilné zarovnávacie kolíky zaručujú dokonalé spojenie za akýchkoľvek okolností, vďaka čomu je výsledná zobrazovacia plocha hladká a bez spojov. Každý LED panel tiež disponuje otvormi na každej strane, aby bolo káblové prepojenie medzi LED panelmi a externým zdrojom signálu pohodlnejšie a účelovejšie. Otvory na vrchu a spodku LED panelu sa dajú odkryť v prípade, že prístup je možný iba zo spodnej alebo vrchnej strany panelu.
Vytvárajte bezrámové displeje akýchkoľvek rozmerov, tvaru alebo rozlíšenia. Modulárny dizajn LED panelov Philips Professional pre vás znamená možnosť prispôsobenia sa akémukoľvek priestoru. Zostavujte obrovské pohlcujúce inštalácie alebo nezvyčajné vzory. Jednoducho vytvárajte displeje, ktoré plynulo obtekajú okolo dverí alebo iných otvorov. A s našou novou sériou Philips 7000 ľahko vytvoríte aj displeje s rohmi alebo zakrivením.
Váš LED displej Philips Professional má zabudovaný systém na upevnenie káblov, s ktorým sú sieťové i dátové káble usporiadané. Panely tiež ponúkajú možnosť zreťazenia, čo sa týka výkonu i dát. Vďaka tomu sa dá minimalizovať spleť káblov a urýchliť inštalácia.
Displeje s LED panelmi Philips Professional používajú vysokovýkonné obrazovky LED, ktoré sú dôkladne testované, energeticky úsporné a s dobrým pomerom cena/výkon. Naviac, vylepšená technológia umožňuje displejom dynamicky šetriť elektrickú energiu.
Ochranná vrstva odolná voči prachu, nečistotám, hubám a vlhkosti chráni výrobok a uľahčuje jeho údržbu. Klasifikovaný a certifikovaný v triede IP30 proti vniknutiu cudzích častíc na zníženie rizika skratu spôsobeného prachom a koróziou.
Dizajn zabraňujúci horeniu, ktorý spomaľuje šírenie ohňa a pomáha chrániť celistvosť konštrukcie LED panelov v prípade požiaru. Testované a certifikované podľa európskej normy B1 DIN4102, britskej normy (BS476-7), a severoamerickej normy UL94.
S patentovanými držiakmi na rýchle upevnenie je inštlaácia ešte rýchlejšia. Tieto voliteľné prvky sú dostupné na ploché uchytenie, vypuklé (177,5/175/172,5 stupňov), a v tvare „L“ na rohy.
Obraz/Displej
Vybavenie a vlastnosti
Príkon
Prevádzkové podmienky
Skrinka
Modul
Príslušenstvo
Rozličné
Údaje o balení
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