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    Signage Solutions LED displej

    41BDL7224L/00

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    Bez obmedzení. Bez hraníc. Séria Philips L-Line 7000 je riešenie reklamno-informačného LED zobrazovania s nekonečnými možnosťami tvaru a veľkosti. Plynulé prepojenie a možnosti viacerých veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenia akýchkoľvek rozmerov s dokonalým výsledkom.

    Signage Solutions LED displej

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    LED displej pre všetky formy a tvary

    • 41“ (111,7 cm)
    • Direct View LED

    V ľubovoľnom tvare, tvare „L“ alebo zakrivené

    LED panely Philips série L-Line 7000 disponujú výškou 25 cm a sú dostupné v 50 cm, 75 cm a 100 cm šírke. Tieto displeje sú pripravené na inštaláciu v ľubovoľnom usporiadaní bez omedzení veľkosti. Tiež sú dostupné so skosenými rohmi na vytvorenie vypuklého ako aj preliačeného usporiadania.

    Aktívne sledovanie funkčnosti Philips

    Dosiahnite dokonalosť vďaka presnosti. Aktívne sledovanie funkčnosti robí údržbu rýchlou, jednoduchou a predvídateľnou vďaka tomu, že zobrazuje presný čas a miesto chyby. S použitím tohto softvéru, ktorý pracuje v reálnom čase online aj offline, je nahradenie potrebných častí efektívne a nepostrádateľné pre vlastníkov, ktorí majú displeje na rôznych geografických miestach.

    Kalibrovaný vo výrobni

    Každý LED panel série Philips L-Line je kalibrovaný v našej výrobni za dokonalých podmienok. To znamená, že nie je potrebná ďalšia kalibrácia na mieste, čím je skrátená doba inštalácie. Kalibračné a konfiguračné súbory sú k dispozícii, aby sa zabezpečila rýchla údržba.

    Dynamické spojenie panelov

    Kombinujte LED panely Philips série L-Line 7000 LED pre vytvorenie jedného displeja ľubovoľného tvaru a rozmerov. Dynamické a flexibilné zarovnávacie kolíky zaručujú dokonalé spojenie za akýchkoľvek okolností, vďaka čomu je výsledná zobrazovacia plocha hladká a bez spojov. Každý LED panel tiež disponuje otvormi na každej strane, aby bolo káblové prepojenie medzi LED panelmi a externým zdrojom signálu pohodlnejšie a účelovejšie. Otvory na vrchu a spodku LED panelu sa dajú odkryť v prípade, že prístup je možný iba zo spodnej alebo vrchnej strany panelu.

    Voliteľné skosené rohy umožňujú zakrivenie displeja

    Vytvárajte bezrámové displeje akýchkoľvek rozmerov, tvaru alebo rozlíšenia. Modulárny dizajn LED panelov Philips Professional pre vás znamená možnosť prispôsobenia sa akémukoľvek priestoru. Zostavujte obrovské pohlcujúce inštalácie alebo nezvyčajné vzory. Jednoducho vytvárajte displeje, ktoré plynulo obtekajú okolo dverí alebo iných otvorov. A s našou novou sériou Philips 7000 ľahko vytvoríte aj displeje s rohmi alebo zakrivením.

    Bezspojové spojenie pre dokonalé zobrazenie

    Váš LED displej Philips Professional má zabudovaný systém na upevnenie káblov, s ktorým sú sieťové i dátové káble usporiadané. Panely tiež ponúkajú možnosť zreťazenia, čo sa týka výkonu i dát. Vďaka tomu sa dá minimalizovať spleť káblov a urýchliť inštalácia.

    Dynamické šetrenie energie

    Displeje s LED panelmi Philips Professional používajú vysokovýkonné obrazovky LED, ktoré sú dôkladne testované, energeticky úsporné a s dobrým pomerom cena/výkon. Naviac, vylepšená technológia umožňuje displejom dynamicky šetriť elektrickú energiu.

    Ochranná vrstva a ochrana pred vniknutím

    Ochranná vrstva odolná voči prachu, nečistotám, hubám a vlhkosti chráni výrobok a uľahčuje jeho údržbu. Klasifikovaný a certifikovaný v triede IP30 proti vniknutiu cudzích častíc na zníženie rizika skratu spôsobeného prachom a koróziou.

    Vysoký jas: 1 200 cd/m2 / najvyšší 1 600 cd/m2

    Dizajn zabraňujúci horeniu, ktorý spomaľuje šírenie ohňa a pomáha chrániť celistvosť konštrukcie LED panelov v prípade požiaru. Testované a certifikované podľa európskej normy B1 DIN4102, britskej normy (BS476-7), a severoamerickej normy UL94.

    Dostupné v 3 veľkostiach

    S patentovanými držiakmi na rýchle upevnenie je inštlaácia ešte rýchlejšia. Tieto voliteľné prvky sú dostupné na ploché uchytenie, vypuklé (177,5/175/172,5 stupňov), a v tvare „L“ na rohy.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Pomer strán
      4 : 1
      Rovnomernosť jasu
      >= 97 %
      Jas po kalibrácii
      900 nitov
      Jas pred kalibráciou
      1200 nitov
      Kalibrácia (jas/farby)
      Podporované
      Rozsah nastavenia teploty farieb
      4000 – 9500 K (pomocou softvéru)
      Predvolená teplota farieb
      6500 ± 500 K
      Pomer kontrastu (typický)
      3500:1
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      160  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      160  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      Displej so širokým farebným rozsahom
      Umiestnenie
      Na šírku
      Frekvencia obrazov (Hz)
      50 a 60
      Obnovovacia frekvencia (Hz)
      2 100 ~ 3 900 (14 bitov: 3 900 Hz)
      Použitie
      Interiér

    • Vybavenie a vlastnosti

      Jednoduchá inštalácia
      • Vodiace kolíky
      • Malá hmotnosť
      Napájanie zreťazenia
      Pre 230 V prostredia: 8 skriniek alebo menej, pre 110 V prostredia: 4 skriniek alebo menej, max. 10 A
      Zreťazenie riadenia signálu
      RJ45

    • Príkon

      Vstupné napätie
      AC 100 – 240 V (50 a 60 Hz)
      Spotreba energie pri čiernej obrazovke (W)
      < 11
      Max. spotreba stried. prúdu (W)
      < 125
      Max. spotreba BC (W)
      < 150
      Bežná spotreba energie (W)
      < 41,67

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      –20 – 45  °C
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 50  °C
      Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]
      10 až 80 %
      Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]
      10 až 85 % 

    • Skrinka

      Plocha skrinky (m2)
      0,25
      Pixely skrinky (bod)
      43,264
      Rozlíšenie skrinky (Š x V)
      416x104
      Rozmery skrinky (mm)
      1000x250x40
      Dátový konektor
      RJ45
      Sieťový konektor
      3-kolíková zásuvka (vstup C14, výstup C13)
      Množstvo prijímacích kariet
      1 ks
      Špecifikácie prijímacej karty
      A5S plus
      Značka prijímacej karty
      NovaStar
      Hmotnosť (kg)
      6,19 (±310 g)
      Skrinka diagonálne (palce)
      40,6"
      Konštrukcia skrinky
      Tlakovo odlievaný hliník
      Bočný uhol (stupne)
      90

    • Modul

      Typ LED diódy
      SMD 1515 medený drôt
      Pixelové zloženie
      1R1G1B
      Životnosť LED (hod)
      100 000 pri polovičnom jase
      Rozlíšenie modulu (Š x V v pixeloch)
      104x104
      Odstup pixelov (mm)
      2,4
      Veľkosť modulu (Š x V v mm)
      249,9 * 249,9

    • Príslušenstvo

      Kábel LAN (RJ45, CAT-5)
      2 ks
      Napájací kábel
      2 ks
      Stručná príručka spustenia
      1 ks

    • Rozličné

      Záruka
      2 roky
      Regulačné schválenia
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, časť 15, trieda A
      Osvedčenie o horľavosti
      • BS 476, časť 7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Ochranná vrstva
      doska s rozbočovačmi, zadný LED modul

    • Údaje o balení

      Rozmery balenia (mm)
      1354x392x221
      Hmotnosť brutto (kg)
      9,15

    Badge-D2C

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