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  • Séria Philips Signage 2000 Séria Philips Signage 2000 Séria Philips Signage 2000

    Signage Solutions Séria Philips Signage 2000

    43BDL2050A/00

    Séria Philips Signage 2000

    Séria Philips Signage 2000 vracia digitálnu reklamu späť k základom – ide o elementárny, no štýlový displej s prevádzkou 16/7, ktorý umožňuje jednoduchú integráciu bez zbytočných funkcií. Je vybavený systémom Android 14, rozlíšením UHD a jasom 400 nitov.

    Signage Solutions Séria Philips Signage 2000

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    Séria Philips Signage 2000

    Elementárny dizajn – jednoduchosť digitálneho displeja

    • 43" (109 cm)
    • So systémom Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – pracujte so svojím obsahom, keď ho potrebujete.

    S jasom 400 cd/m2 je séria UHD Philips Signage 2000 navrhnutá na prevádzku 16 hodín denne, 7 dní v týždni – ideálne pre podniky, ktoré sú v prevádzke od rána do večera a chcú zanechať dobrý dojem.

    Profesionálny systém Android 14 na čipe.

    Displej série Philips Signage 2000 so systémom Android 14 je navrhnutý na profesionálnej platforme so vstavanou spoľahlivou konektivitou a zabezpečením. Optimalizovaný pre natívne aplikácie Android a umožňuje vám inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo na displej, čím sa eliminuje potreba externého prehrávača médií.

    Voliteľné bezdrôtové zdieľanie obrazovky pomocou funkcie Philips ScreenShare.

    Rozšírte možnosti svojho displeja do budúcnosti vďaka nášmu modulárnemu prístupu. Ponúkame možnosť doplniť sieť Wi-Fi a rozhranie Bluetooth pomocou voliteľného modulu CRD22, ako aj funkciu Philips ScreenShare, a zároveň kladieme dôraz na opätovné použitie a recyklovateľnosť, ako aj na udržateľnosť, a to vďaka zníženému množstvu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

    Základy funkcie FailOver. Väčšia istota, že obsah bude vždy dostupný.

    Základy funkcie FailOver prostredníctvom rozpoznania konektora hotplug 5V. Funkcia FailOver s podporou rozpoznania konektora hotplug 5V, ktorá je nevyhnutná pre náročné komerčné aplikácie, vám umožňuje nastaviť sekundárny zdroj obsahu, ktorý sa automaticky spustí v nepravdepodobnom prípade výpadku primárneho mediálneho kanála.

    Pripravené pre technológiu Philips Wave na vzdialenú správu zariadení.

    Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja série Philips Signage 2000 na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      108  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      42.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Odstup pixelov
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      400  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion compens. deinterlacing
      Technológia panelov
      ADS
      Operačný systém
      Android 14
      Opar
      1 %

    • Pripojiteľnosť

      Video vstup
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Iné pripojenia
      USB 3.0 (x2)
      Výstup obrazu
      N/A
      Externé ovládanie
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Výstup
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 3 x 3
      Ovládanie klávesnicou
      • Lockable
      • Hidden
      Signál diaľkového ovládania
      Lockable
      Zoslučkovanie signálu
      IR Loopthrough
      Funkcie úspory energie
      ECO mode
      Ovládateľný cez sieť
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Spotreba (typická)
      84  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W
      Trieda energetického štítku
      G

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formáty videa
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      973,0  mm
      Hmotnosť výrobku
      11,2  kg
      Výška prístroja
      561,2  mm
      Hĺbka prístroja
      63,5 mm  mm
      Šírka zostavy (palce)
      38,31  palec
      Výška zostavy (palce)
      22.09  palec
      Upevnenie na stenu
      200 mm x 200 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      2.50  palec
      Šírka rámu
      13,9 mm (rovnomerný rám)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      24,69  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      30 000  hodina(y)
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C
      Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]
      10 ~ 90 % RV (žiadna kondenzácia)

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Integrovaný prehrávač

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Pamäť
      3GB RAM
      Skladovanie
      16GB

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Voliteľné príslušenstvo
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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