Doprajte svojim hosťom zážitok zo sledovania, ktorý si zaslúžia. Vychutnajú si rýchlejšie reakcie televízora s bohatým sortimentom aplikácií špeciálne určených pre hostí, zatiaľ čo vy oceníte jednoduchú a praktickú inštaláciu a spravovanie na diaľku.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore
Naše televízory umožňujú vašim hosťom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovieme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Zabezpečené zdieľanie navyše chráni súkromie vašich hostí. Obrázky, filmy, hudba – to všetko môžete zdieľať a vychutnávať si na našich televízoroch pomocou funkcie Miracast & DirectShare!
Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.
CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
SYstém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.
CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete
Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôsobte svoje televízory tak, aby hosťom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.
Android: rýchlejší, bohatší a príjemnejší zážitok pri pozeraní televízora
Systém Android vo vašom profesionálnom televízore vám umožňuje vychutnať si rýchlejšie, bohatšie a ľahšie ovládateľné rozhranie. Predstavuje bránu do sveta nekonečných hotelových služieb, aplikácií a mnohých ďalších vecí. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.
Funkcia AppControl na ľahké pridávanie, triedenie a odstraňovanie aplikácií
Funkcia AppControl zabezpečí, že vaše televízory budú mať aplikácie, ktoré chcete. Vďaka možnosti pridávať, triediť a odstraňovať aplikácie spolu s možnosťou prispôsobovať aplikácie jednotlivým izbám vytvárate hosťom zážitok skutočne na mieru z jedného miesta bez toho, aby ste museli vstúpiť do ich izby. Pre jednoduché a bezpečné používanie nahrajte svoju vlastnú aplikáciu na náš súkromný server založený na cloude a môžete pokojne spávať s vedomím, že iba vy k nej máte prístup.
Pokročilé aplikácie s mnohými špeciálnymi službami pre oblasť ubytovania
Pokročilé aplikácie pozostávajú zo stále sa zväčšujúcej knižnice aplikácií. Vďaka Androidu bežia aplikácie rýchlejšie, hladšie a sú komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Sú navrhnuté špeciálne pre oblasť ubytovania, takže informácie o hosťovi sú po použití bezpečne vymazané a prístup k ilegálnemu obsahu, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť, je blokovaný.
Integrovaný systém IPTV pre optimálnu prispôsobenú interaktivitu
Vyhnite sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávania online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôsobený portál presne podľa vašich predstáv.
Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.
Aplikácia Philips TV Remote na lepšie ovládanie pre hostí
Nemáte chuť použiť diaľkové ovládanie? Použite na ovládanie televízora aplikáciu Philips TV Remote na svojom smartfóne alebo tablete. Vyberte, ktoré aplikácie si chcete pozrieť, alebo ju použite na získanie prístupu k funkcii SmartInfo. Aplikácia je bezplatne dostupná pre zariadenia používajúce operačné systémy iOS a Android.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Pomer strán
16:9
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
43
palec
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
110
cm
Displej
LED Full HD
Rozlíšenie panela
1920 x 1080p
Jas
300
cd/m²
Dokonalejšie zobrazenie
200 Hz Perfect Motion Rate
Pixel Plus HD
Uhol zobrazenia
178º (H) / 178º (V)
Tuner/Príjem/Vysielanie
Digitálna TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
Prehrávanie videa
NTSC
PAL
Analógové TV vysielanie
PAL
IP prehrávanie
Multicast
Unicast
Android TV
OS
Android™ 5.1 (Lollipop)
Veľkosť pamäte (flash)
8 GB
Vlastnosti
Jednoduché použitie
Štýl obrazu
Štýl zvuku
Digitálne služby
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletext
HbbTV
Titulky
Lokálne blokovanie
Joystick
Hotelové funkcie
Hotelový režim
Zamknutie ovládania joysticku
Zamknutie menu
Zamknutie inštalačného menu
Obmedzenie hlasitosti
Režim väzenie
Režim vysokého zabezpečenia
Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
Časovač
Časovač vypnutia
Alarm spustenia
Spustenie na kanáli
Prebúdzacie zvuky
Ovládanie zapnutia
Kanál
Vlastnosť
Formát obrazu
Hlasitosť
Štýl obrazu
Proti krádeži
Ochrana proti krádeži batérie
Kensington uzamknutie
Ovládanie výkonu
Automatické zapínanie
Ekologické/rýchle spustenie
WoLAN
WoWLAN
Aplikácie
Funkcia AppControl
Cloudové aplikácie
Aplikácie pre Android
Aplikácia Philips TV Remote
Vaša značka
SmartInfo
Uvítacie logo
Nastaviteľný prístrojový panel (HTML)
Systém IPTV
Vlastné aplikácie
Názov polohy (ID geografického názvu)
Hodiny
Hodiny v pohotovostnom režime
Tlačidlo RC svietiace v tme
Hodiny na obrazovke
Voliteľné externé hodiny
SmartInfo
Prehliadač s podporou HTML5
Interaktívne šablóny
Klonovanie a aktualizácia firmvéru
Instant Initial Cloning
Cez USB/RF/IP
CMND & Control
Offline kanálový editor
Editor off-line nastavení
Stav TV v reálnom čase (IP)
Diaľková správa cez IP/RF
CMND & Create
Správa skupín televízorov
Ovládanie
Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
Protokol Serial Xpress
JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
Integrované služby
5-dňová predpoveď počasia
Interaktívne DRM
VSecure
Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
Securemedia
Generovanie výnosov
MyChoice
Jazyky
Výber jazyka hosťom
Diaľkové ovládanie
Pripravené na zväzok káblov
Rozpoznanie slabej batérie
Zámka dvierok na batériu RC
Kanály
Kombinovaný zoznam
Tematické zoznamy
Funkcie pre zdravotnícke zariadenia
Ovládanie
Skupinové diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
Kompatibilné so systémom privolania pomoci
Vybavenie a vlastnosti
Slúchadlový výstup
Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
Bezpečnosť
Dvojitá izolácia triedy II
Samozhasínacie charakteristiky
Multimédiá
Podporované prehrávanie videa
Formáty: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Kontajnery: AVI, MKV
Podporované hudobné formáty
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 až v9.2)
WMA-PRO (v9 a v10)
Podporované formáty titulkov
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Podporované obrazové formáty
JPG
Podp. rozlíšenie videa pri USB
do 1920 x 1080p @ 60 Hz
Multimediálne pripojenia
USB
LAN
Audio
Výkon zvukového výstupu
16 (2 x 8)
W
Výstup na reproduktor do kúpeľne
1,5 W Mono 8 ohmov
Reproduktory
2,0
Smerom nadol
Zvukové vlastnosti
systém AVL
Incredible Surround
Dynamické basy
Dolby MS10
Príkon
Napájanie zo siete
AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Okolitá teplota
0 °C až 40 °C
Spotr. energie v pohotovostnom stave
<0,4 W
Trieda energetického štítku
A+
Energetický štítok Európskej únie
43
W
Funkcie úspory energie
Režim Eko
Ročná spotreba energie
62
kW·h
Príslušenstvo
Pribalené
Stolový otočný stojan
Dve batérie AAA
Záručný list
Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
Napájací kábel
Diaľkové ovládanie 22AV1505B/12
Voliteľný
Externé hodiny 22AV1120C/00
Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12
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