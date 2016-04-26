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  • Revolučný zážitok Revolučný zážitok Revolučný zážitok

    Profesionálny televízor

    43HFL5011T/12

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie
    1 award

    Revolučný zážitok

    Doprajte svojim hosťom zážitok zo sledovania, ktorý si zaslúžia. Vychutnajú si rýchlejšie reakcie televízora s bohatým sortimentom aplikácií špeciálne určených pre hostí, zatiaľ čo vy oceníte jednoduchú a praktickú inštaláciu a spravovanie na diaľku.

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    Profesionálny televízor

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    Revolučný zážitok

    so systémom Android™

    • 110 cm (43") MediaSuite
    • so systémom Android™
    Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore

    Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore

    Naše televízory umožňujú vašim hosťom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovieme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Zabezpečené zdieľanie navyše chráni súkromie vašich hostí. Obrázky, filmy, hudba – to všetko môžete zdieľať a vychutnávať si na našich televízoroch pomocou funkcie Miracast & DirectShare!

    Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby

    Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby

    Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

    CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy

    CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy

    SYstém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

    CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

    CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

    Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôsobte svoje televízory tak, aby hosťom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.

    Android: rýchlejší, bohatší a príjemnejší zážitok pri pozeraní televízora

    Systém Android vo vašom profesionálnom televízore vám umožňuje vychutnať si rýchlejšie, bohatšie a ľahšie ovládateľné rozhranie. Predstavuje bránu do sveta nekonečných hotelových služieb, aplikácií a mnohých ďalších vecí. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.

    Funkcia AppControl na ľahké pridávanie, triedenie a odstraňovanie aplikácií

    Funkcia AppControl zabezpečí, že vaše televízory budú mať aplikácie, ktoré chcete. Vďaka možnosti pridávať, triediť a odstraňovať aplikácie spolu s možnosťou prispôsobovať aplikácie jednotlivým izbám vytvárate hosťom zážitok skutočne na mieru z jedného miesta bez toho, aby ste museli vstúpiť do ich izby. Pre jednoduché a bezpečné používanie nahrajte svoju vlastnú aplikáciu na náš súkromný server založený na cloude a môžete pokojne spávať s vedomím, že iba vy k nej máte prístup.

    Pokročilé aplikácie s mnohými špeciálnymi službami pre oblasť ubytovania

    Pokročilé aplikácie pozostávajú zo stále sa zväčšujúcej knižnice aplikácií. Vďaka Androidu bežia aplikácie rýchlejšie, hladšie a sú komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Sú navrhnuté špeciálne pre oblasť ubytovania, takže informácie o hosťovi sú po použití bezpečne vymazané a prístup k ilegálnemu obsahu, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť, je blokovaný.

    Integrovaný systém IPTV pre optimálnu prispôsobenú interaktivitu

    Vyhnite sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávania online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôsobený portál presne podľa vašich predstáv.

    Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy

    Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

    Aplikácia Philips TV Remote na lepšie ovládanie pre hostí

    Nemáte chuť použiť diaľkové ovládanie? Použite na ovládanie televízora aplikáciu Philips TV Remote na svojom smartfóne alebo tablete. Vyberte, ktoré aplikácie si chcete pozrieť, alebo ju použite na získanie prístupu k funkcii SmartInfo. Aplikácia je bezplatne dostupná pre zariadenia používajúce operačné systémy iOS a Android.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Pomer strán
      16:9
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      43  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      110  cm
      Displej
      LED Full HD
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Jas
      300  cd/m²
      Dokonalejšie zobrazenie
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Uhol zobrazenia
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
      Prehrávanie videa
      • NTSC
      • PAL
      Analógové TV vysielanie
      PAL
      IP prehrávanie
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Veľkosť pamäte (flash)
      8 GB

    • Vlastnosti

      Jednoduché použitie
      • Štýl obrazu
      • Štýl zvuku
      Digitálne služby
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      • Titulky
      Lokálne blokovanie
      Joystick

    • Hotelové funkcie

      Hotelový režim
      • Zamknutie ovládania joysticku
      • Zamknutie menu
      • Zamknutie inštalačného menu
      • Obmedzenie hlasitosti
      Režim väzenie
      • Režim vysokého zabezpečenia
      • Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
      Časovač
      • Časovač vypnutia
      • Alarm spustenia
      • Spustenie na kanáli
      • Prebúdzacie zvuky
      Ovládanie zapnutia
      • Kanál
      • Vlastnosť
      • Formát obrazu
      • Hlasitosť
      • Štýl obrazu
      Proti krádeži
      • Ochrana proti krádeži batérie
      • Kensington uzamknutie
      Ovládanie výkonu
      • Automatické zapínanie
      • Ekologické/rýchle spustenie
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplikácie
      • Funkcia AppControl
      • Cloudové aplikácie
      • Aplikácie pre Android
      • Aplikácia Philips TV Remote
      Vaša značka
      • SmartInfo
      • Uvítacie logo
      • Nastaviteľný prístrojový panel (HTML)
      • Systém IPTV
      • Vlastné aplikácie
      • Názov polohy (ID geografického názvu)
      Hodiny
      • Hodiny v pohotovostnom režime
      • Tlačidlo RC svietiace v tme
      • Hodiny na obrazovke
      • Voliteľné externé hodiny
      SmartInfo
      • Prehliadač s podporou HTML5
      • Interaktívne šablóny
      Klonovanie a aktualizácia firmvéru
      • Instant Initial Cloning
      • Cez USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Offline kanálový editor
      • Editor off-line nastavení
      • Stav TV v reálnom čase (IP)
      • Diaľková správa cez IP/RF
      • CMND & Create
      • Správa skupín televízorov
      Ovládanie
      • Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
      Integrované služby
      5-dňová predpoveď počasia
      Interaktívne DRM
      • VSecure
      • Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
      • Securemedia
      Generovanie výnosov
      MyChoice
      Jazyky
      Výber jazyka hosťom
      Diaľkové ovládanie
      • Pripravené na zväzok káblov
      • Rozpoznanie slabej batérie
      • Zámka dvierok na batériu RC
      Kanály
      • Kombinovaný zoznam
      • Tematické zoznamy

    • Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

      Ovládanie
      • Skupinové diaľkové ovládanie
      • Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
      • Kompatibilné so systémom privolania pomoci
      Vybavenie a vlastnosti
      • Slúchadlový výstup
      • Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
      Bezpečnosť
      • Dvojitá izolácia triedy II
      • Samozhasínacie charakteristiky

    • Multimédiá

      Podporované prehrávanie videa
      • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Kontajnery: AVI, MKV
      Podporované hudobné formáty
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      • WMA-PRO (v9 a v10)
      Podporované formáty titulkov
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Podporované obrazové formáty
      JPG
      Podp. rozlíšenie videa pri USB
      do 1920 x 1080p @ 60 Hz
      Multimediálne pripojenia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Výkon zvukového výstupu
      16 (2 x 8)  W
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      1,5 W Mono 8 ohmov
      Reproduktory
      • 2,0
      • Smerom nadol
      Zvukové vlastnosti
      • systém AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamické basy
      • Dolby MS10

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
      Okolitá teplota
      0 °C až 40 °C
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,4 W
      Trieda energetického štítku
      A+
      Energetický štítok Európskej únie
      43  W
      Funkcie úspory energie
      Režim Eko
      Ročná spotreba energie
      62  kW·h

    • Príslušenstvo

      Pribalené
      • Stolový otočný stojan
      • Dve batérie AAA
      • Záručný list
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      • Napájací kábel
      • Diaľkové ovládanie 22AV1505B/12
      Voliteľný
      • Externé hodiny 22AV1120C/00
      • Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12
      • Nastavenie RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Bezdrôtové pripojenie

      Bezdrôtové LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Podpora HID gamepadu
      • Viackanálové
      • Audioslúchadlá (bezdrôtové)
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Spodná časť s pripojeniami

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Anténa
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitálny zvukový výstup
      Optický
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Pripojiteľnosť naboku

      USB2
      USB 3.0
      Zásuvka rozhrania Common Interface
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Slúchadlový výstup
      Minikonektor

    • Pripojiteľnosť vzadu

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      Minikonektor
      Komponentný
      YPbPr + L/R cinch
      DVI zvukový vstup
      Minikonektor
      Externé napájanie
      • 12 V/15 W
      • Minikonektor
      Externé ovládanie
      RJ-48

    • Vylepšenie pripojiteľnosti

      RJ48
      • IR-vstup/výstup
      • Rozhranie Serial Xpress
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Pohotovostný režim systému
      • RC priechod
      • systémové ovládanie zvuku
      LAN
      Zapnutie cez LAN
      HDMI
      • ARC (všetky porty)
      • DVI (all ports)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Dizajn

      Farba
      Strieborná

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      968  mm
      Výška prístroja
      563  mm
      Hĺbka prístroja
      64/77  mm
      Hmotnosť výrobku
      9,1  kg
      Šírka zostavy (so stojanom)
      968  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      625  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      250  mm
      Hmotnosť produktu (+ stojan)
      10,5  kg
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      • 200 × 200 mm
      • M6

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Diaľkové ovládanie
    • Záručný list
    • Sieťový napájací kábel
    • Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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    • Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
    • Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.
    • Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia
    • Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

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