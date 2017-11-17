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    Signage Solutions Displej Q-Line

    49BDL3050Q/00

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    Využite silu displeja Q-Line UHD so systémom Android a ohromujúcim rozlíšením na upútanie pozornosti. Profitujte z rýchlej inštalácie bez použitie montážnych prvkov a výbornej kvality obrazu. Jednoducho zobrazte online aj lokálny obsah.

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    Signage Solutions Displej Q-Line

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    Jednoduchý, inteligentný, ostrý displej s certifikovaným používaním 18/7.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    Integrovaný prehliadač HTML5. Prehrávajte a ovládajte online obsah

    Integrovaný prehliadač HTML5. Prehrávajte a ovládajte online obsah

    Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

    Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

    Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND

    Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

    CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku

    Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.

    Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie

    Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.

    Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB

    Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      123.2  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      48.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Odstup pixelov
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      Čas odozvy (typický)
      9  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Progresívne riadkovanie
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      • Vylepšenie farieb
      • Nastavenie odtieňa farieb
      • Zabránenie križovania
      • Redukcia šumu
      • Smart Picture
      Technológia panelov
      IPS
      Operačný systém
      Android 5.0.1

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Video vstup
      • DVI-D
      • VGA (Analógový D-Sub)
      • HDMI (x 2)
      • USB 2.0 (2x)
      Zvukový vstup
      3,5 mm konektor
      Externé ovládanie
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
      • RJ45

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (18/7)
      • Zobrazenie na výšku (12:7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Do 10 x 15
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • Posunutie signálu IR
      • RS232
      Jednoduchá inštalácia
      Uzamknutie diaľkového ovládania
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ďalšia užitočná funkcia
      • Kensington uzamknutie
      • Upevnenie VESA (400 x 400 mm)
      Ovládateľný cez sieť
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Pamäť
      8 GB eMMC

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      125 W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      Smart Power

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1099,2  mm
      Hmotnosť výrobku
      11,4  kg
      Výška prístroja
      631,9  mm
      Hĺbka prístroja
      62,4  mm
      Šírka zostavy (palce)
      43,28  palec
      Výška zostavy (palce)
      24.88  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      2,46  palec
      Šírka rámu
      11,9 mm (hore/vľavo/vpravo) 14,4 mm (dole)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      25,13  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 ~ 80 (prevádzka), 10 – 90 % (úložisko)  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Integrovaný prehrávač

      CPU
      ARM štvorjadrový procesor
      Pamäť
      2 GB DDR3
      Skladovanie
      8 GB eMMC

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • RS232 kábel
      • Stručná príručka spustenia
      • Kábel IR snímača (1,8 m)
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Diaľkové ovládanie
      Dodávané príslušenstvo
      • Dlhý kábel RS232 na zreťazenie
      • Kryt USB a skrutka x1
      Voliteľné príslušenstvo
      Podstavec na stôl
      Stojan
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Arabčina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Japončina
      • Čeština
      • Dánčina
      • Holandčina
      • Fínčina
      • Nórčina
      • Portugalčina
      • Švédčina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, trieda B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • RS232 kábel
    • Stručná príručka spustenia
    • Kábel IR snímača (1,8 m)
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Diaľkové ovládanie
    • Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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