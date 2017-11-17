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- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- RS232 kábel
- Stručná príručka spustenia
- Kábel IR snímača (1,8 m)
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Diaľkové ovládanie
- Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl
49BDL3050Q/00
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Využite silu displeja Q-Line UHD so systémom Android a ohromujúcim rozlíšením na upútanie pozornosti. Profitujte z rýchlej inštalácie bez použitie montážnych prvkov a výbornej kvality obrazu. Jednoducho zobrazte online aj lokálny obsah.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.
Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.
Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.
Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Integrovaný prehrávač
Príslušenstvo
Rozličné
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