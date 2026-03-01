55BDL2050A/00
Séria Philips Signage 2000
Séria Philips Signage 2000 vracia digitálnu reklamu späť k základom – ide o elementárny, no štýlový displej s prevádzkou 16/7, ktorý umožňuje jednoduchú integráciu bez zbytočných funkcií. Je vybavený systémom Android 14, rozlíšením UHD a jasom 400 nitov.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
S jasom 400 cd/m2 je séria UHD Philips Signage 2000 navrhnutá na prevádzku 16 hodín denne, 7 dní v týždni – ideálne pre podniky, ktoré sú v prevádzke od rána do večera a chcú zanechať dobrý dojem.
Displej série Philips Signage 2000 so systémom Android 14 je navrhnutý na profesionálnej platforme so vstavanou spoľahlivou konektivitou a zabezpečením. Optimalizovaný pre natívne aplikácie Android a umožňuje vám inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo na displej, čím sa eliminuje potreba externého prehrávača médií.
Rozšírte možnosti svojho displeja do budúcnosti vďaka nášmu modulárnemu prístupu. Ponúkame možnosť doplniť sieť Wi-Fi a rozhranie Bluetooth pomocou voliteľného modulu CRD22, ako aj funkciu Philips ScreenShare, a zároveň kladieme dôraz na opätovné použitie a recyklovateľnosť, ako aj na udržateľnosť, a to vďaka zníženému množstvu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Základy funkcie FailOver prostredníctvom rozpoznania konektora hotplug 5V. Funkcia FailOver s podporou rozpoznania konektora hotplug 5V, ktorá je nevyhnutná pre náročné komerčné aplikácie, vám umožňuje nastaviť sekundárny zdroj obsahu, ktorý sa automaticky spustí v nepravdepodobnom prípade výpadku primárneho mediálneho kanála.
Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja série Philips Signage 2000 na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Integrovaný prehrávač
Príslušenstvo
Rozličné
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