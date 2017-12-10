Nepretržitá dobrá viditeľnosť vo dne aj v noci s profesionálnym displejom H-Line s vysokým jasom a rozlíšením Full HD. Úžasná zreteľnosť a kontrast sú ideálnym riešením pre výklady a miesta na očiach. Od múzeí až po maloobchod.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Displej s vysokým jasom s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).
55" (140 cm)
2500 cd/m²
Full HD
Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.
Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov
Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.
Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50
Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).
Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND
Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.
Vysoký jas (2500 cd/m2). Vhodný na použitie v polootvorených priestoroch.
Urobte dojem vo výkladoch alebo polootvorených priestoroch. Tento displej s mimoriadne vysokým jasom 2500 cd/m2 dokonale pritiahne pozornosť vo veľkých rušných priestoroch, ktoré sú vystavené intenzívnemu okolitému osvetleniu.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
139.7
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
55
palec
Pomer strán
16:9
Rozlíšenie panela
1920 x 1080p
Odstup pixelov
0,63 x 0,63 mm
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas
2500
cd/m²
Farby displeja
16,7 M (8 bitov)
Pomer kontrastu (typický)
5 000:1
Dynamický kontrastný pomer
500 000:1
Čas odozvy (typický)
6
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
3D zabr. prekl. MA
Dynamické zdokonalenie kontrastu
Komp. zabr. preklad. pohybu
Progresívne riadkovanie
Technológia panelov
SVA
Pripojiteľnosť
Zvukový výstup
Jack konektor 3,5 mm
Video vstup
VGA (Analógový D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Komponentný (BNC)
Kompozitný (BNC)
HDMI (x 2)
Zvukový vstup
3,5 mm konektor
Zvukový ľavý/pravý (RCA)
Iné pripojenia
Výstup AC
OPS
USB
Výstup obrazu
Rozhranie DisplayPort
DVI-I
Externé ovládanie
RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
RJ45
IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Na šírku
Na výšku
Funkcie na šetrenie obrazovky
Posun pixelov, nízky jas
Ovládanie klávesnicou
Skryté
Uzamykateľné
Signál diaľkového ovládania
Uzamykateľné
Zoslučkovanie signálu
RS232
Posunutie signálu IR
Jednoduchá inštalácia
Inteligentný nástavec
Súprava na zarovnanie okrajov
Funkcie úspory energie
Smart Power
Ďalšia užitočná funkcia
Rukoväť na prenášanie
Obrazový výkon
Rozšírené ovládanie farieb
Ovládateľný cez sieť
RS232
HDMI (jeden kábel)
LAN (RJ45)
Zvuk
Vstavané reproduktory
2 x 10 W RMS
Príkon
Napájanie zo siete
100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Spotreba (typická)
368
W
Spotr. energie v pohotovostnom stave
< 0,5 W
Podporované rozlíšenie displeja
Počítačové formáty
1024 x 768, 60 Hz
1 280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formáty videa
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Rozmery
Šírka prístroja
1242,2
mm
Hmotnosť výrobku
35,8
kg
Výška prístroja
713
mm
Hĺbka prístroja
137,9
mm
Šírka zostavy (palce)
48,9
palec
Výška zostavy (palce)
28.1
palec
Upevnenie na stenu
400 x 400 mm, M6
Hĺbka zostavy (palce)
5,43
palec
Šírka rámu
15,6 mm
Hmotnosť produktu (v librách)
78,94
lb
Šírka inteligentného nástavca
100
mm
Výška inteligentného nástavca
200
mm
Prevádzkové podmienky
Nadmorská výška
0 – 3000 m
Rozsah teploty (prevádzkový)
0 – 40
°C
MTBF
50 000
hodina(y)
Relatívna vlhkosť
20 ~ 80 (prevádzka), 5 – 95 % (úložisko)
%
Rozsah teploty (uskladnenia)
–20 – 60
°C
Multimediálne aplikácie
Prehrávanie videa z USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Prehrávanie obrázkov z USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Prehrávanie zvuku z USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Batérie pre diaľkové ovládanie
Stručná príručka spustenia
Diaľkové ovládanie
Platne na zarovnanie okrajov
RS232 kábel
Dodávané príslušenstvo
Dlhý kábel RS232 na zreťazenie
Voliteľné príslušenstvo
IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
Podstavec na stôl
Rozličné
Jazyky ponuky na obrazovke
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Poľština
Ruština
Španielčina
Turečtina
Zjednodušená čínština
Tradičná čínština
Arabčina
Japončina
Portugalčina
Záruka
3-ročná záruka
Regulačné schválenia
BSMI
CB
CE
FCC, trieda B
UL/cUL
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Batérie pre diaľkové ovládanie
Stručná príručka spustenia
Diaľkové ovládanie
Platne na zarovnanie okrajov
RS232 kábel
Voliteľné príslušenstvo: IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
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