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    Signage Solutions Displej H-Line

    55BDL3002H/00

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    Zaujme

    Nepretržitá dobrá viditeľnosť vo dne aj v noci s profesionálnym displejom H-Line s vysokým jasom a rozlíšením Full HD. Úžasná zreteľnosť a kontrast sú ideálnym riešením pre výklady a miesta na očiach. Od múzeí až po maloobchod.

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    Signage Solutions Displej H-Line

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    Zaujme

    Displej s vysokým jasom s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).

    • 55" (140 cm)
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

    Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

    Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

    Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND

    Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

    Vysoký jas (2500 cd/m2). Vhodný na použitie v polootvorených priestoroch.

    Urobte dojem vo výkladoch alebo polootvorených priestoroch. Tento displej s mimoriadne vysokým jasom 2500 cd/m2 dokonale pritiahne pozornosť vo veľkých rušných priestoroch, ktoré sú vystavené intenzívnemu okolitému osvetleniu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      139.7  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      55  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,63 x 0,63 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      2500  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 M (8 bitov)
      Pomer kontrastu (typický)
      5 000:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      6  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      Technológia panelov
      SVA

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Jack konektor 3,5 mm
      Video vstup
      • VGA (Analógový D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponentný (BNC)
      • Kompozitný (BNC)
      • HDMI (x 2)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      • Výstup AC
      • OPS
      • USB
      Výstup obrazu
      • Rozhranie DisplayPort
      • DVI-I
      Externé ovládanie
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • RJ45
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na šírku
      • Na výšku
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      • Inteligentný nástavec
      • Súprava na zarovnanie okrajov
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ďalšia užitočná funkcia
      Rukoväť na prenášanie
      Obrazový výkon
      Rozšírené ovládanie farieb
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • HDMI (jeden kábel)
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      368  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formáty videa
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1242,2  mm
      Hmotnosť výrobku
      35,8  kg
      Výška prístroja
      713  mm
      Hĺbka prístroja
      137,9  mm
      Šírka zostavy (palce)
      48,9  palec
      Výška zostavy (palce)
      28.1  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      5,43  palec
      Šírka rámu
      15,6 mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      78,94  lb
      Šírka inteligentného nástavca
      100  mm
      Výška inteligentného nástavca
      200  mm

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 ~ 80 (prevádzka), 5 – 95 % (úložisko)  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Stručná príručka spustenia
      • Diaľkové ovládanie
      • Platne na zarovnanie okrajov
      • RS232 kábel
      Dodávané príslušenstvo
      Dlhý kábel RS232 na zreťazenie
      Voliteľné príslušenstvo
      • IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
      • Podstavec na stôl

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Arabčina
      • Japončina
      • Portugalčina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, trieda B
      • UL/cUL

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Stručná príručka spustenia
    • Diaľkové ovládanie
    • Platne na zarovnanie okrajov
    • RS232 kábel
    • Voliteľné príslušenstvo: IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
    • Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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