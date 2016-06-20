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    Signage Solutions Displej D-Line

    55BDL4050D/00

    Prenos informácií. Bez námahy.

    Vyjadrite to jasne výkonným profesionálnym displejom D-Line s rozlíšením FHD. Toto riešenie s výbornou odozvou prináša skvelú kvalitu obrazu, jednoduché ovládanie a spoľahlivú pripojiteľnosť dokonca aj v oblastiach, kde sú so sieťovým pripojením problémy.

    Signage Solutions Displej D-Line

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    Prenos informácií. Bez námahy.

    Inteligentný výkonný displej s certifikovaným nepretržitým používaním (24/7).

    • 55" (140 cm)
    • So systémom Android
    • 450 cd/m²
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

    Integrovaný prehliadač HTML5. Prehrávajte a ovládajte online obsah

    Integrovaný prehliadač HTML5. Prehrávajte a ovládajte online obsah

    Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

    Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

    CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku

    Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.

    Integrovaná zásuvka mPCIe na voliteľný modul 4G/LTE

    K profesionálnemu displeju Philips pripájajte 4G/LTE moduly jednoduchým spôsobom. Integrovaná zásuvka mPCIe umožňuje displeju komunikovať s inými zariadeniami, ktoré podporujú rovnaké bezdrôtové pripojenie. Je to neoceniteľné, ak inštalujete displeje v bankách alebo vládnych budovách, kde sa nemôžete pripojiť k miestnej sieti.

    Kontrola prehrávania Proof of Play pre obsah v systéme Android. Majte prehľad o tom, čo sa prehráva

    Majte istotu, že váš profesionálny displej so systémom Android prehráva správny obsah, aj keď práve nie ste na mieste. Počas prehrávania obsahu pomocou zabudovaného prehrávača médií môžete nastaviť automatické snímanie snímok obrazovky v pravidelných intervaloch. Tieto snímky obrazovky sa ukladajú do internej pamäte displeja a môžete si ich nechať posielať na e-mail.

    Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie

    Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      138.8  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      54.64  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,63 x 0,63 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna
      Pomer kontrastu (typický)
      1 100:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      12  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      • Progresívne riadkovanie
      Operačný systém
      Android 4.4.4

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      • Externé ovládanie hlasitosti (zvukový výstup)
      Video vstup
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x 2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (cez DVI)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      • mPCIe
      • micro SD
      • micro USB
      • USB zásuvka (5 V. 2 A)
      Výstup obrazu
      • Rozhranie DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (cez DVI-D)
      Externé ovládanie
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (24:7)
      • Zobrazenie na výšku (24:7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 15 x 15
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      • Rozhranie DisplayPort
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RJ45
      • RS232
      • Jeden kábel (HDMI-CEC)
      • HDMI (jeden kábel)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Spotreba (EPA 6.0)
      64  W
      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      76  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,4 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formáty videa
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1231,9  mm
      Hmotnosť výrobku
      18,0  kg
      Výška prístroja
      711,2  mm
      Hĺbka prístroja
      45,72  mm
      Šírka zostavy (palce)
      48,5  palec
      Výška zostavy (palce)
      28.0  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      1,8  palec
      Šírka rámu
      9,5 mm (hore/vľavo/vpravo), 15,6mm (dolu)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      39,68  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Integrovaný prehrávač

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Pamäť
      2 GB DDR3
      Skladovanie
      16 GB EMMC

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Stručná príručka spustenia
      • RS232 kábel
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      Voliteľné príslušenstvo
      Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
      Stojan
      Univerzálny stojan (veľký) (voliteľné)

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Španielčina
      • Poľština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Taliančina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Arabčina
      • Japončina
      • Dánčina
      • Holandčina
      • Fínčina
      • Nórčina
      • Portugalčina
      • Švédčina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, trieda B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Stručná príručka spustenia
    • RS232 kábel
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
    Badge-D2C

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