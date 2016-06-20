Ďalšie položky v škatuli
- Diaľkové ovládanie
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Stručná príručka spustenia
- RS232 kábel
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
55BDL4050D/00
Prenos informácií. Bez námahy.
Vyjadrite to jasne výkonným profesionálnym displejom D-Line s rozlíšením FHD. Toto riešenie s výbornou odozvou prináša skvelú kvalitu obrazu, jednoduché ovládanie a spoľahlivú pripojiteľnosť dokonca aj v oblastiach, kde sú so sieťovým pripojením problémy.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.
Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.
Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.
K profesionálnemu displeju Philips pripájajte 4G/LTE moduly jednoduchým spôsobom. Integrovaná zásuvka mPCIe umožňuje displeju komunikovať s inými zariadeniami, ktoré podporujú rovnaké bezdrôtové pripojenie. Je to neoceniteľné, ak inštalujete displeje v bankách alebo vládnych budovách, kde sa nemôžete pripojiť k miestnej sieti.
Majte istotu, že váš profesionálny displej so systémom Android prehráva správny obsah, aj keď práve nie ste na mieste. Počas prehrávania obsahu pomocou zabudovaného prehrávača médií môžete nastaviť automatické snímanie snímok obrazovky v pravidelných intervaloch. Tieto snímky obrazovky sa ukladajú do internej pamäte displeja a môžete si ich nechať posielať na e-mail.
Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Integrovaný prehrávač
Príslušenstvo
Rozličné
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