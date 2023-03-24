75BDL4003H/02
Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení
Vďaka displejom Philips H-Line s vysokým jasom zostane viditeľnosť rovnaká vo dne i v noci. Ohromujúca čistota a kontrast z nich robia ideálne riešenie na prezentovanie pútavého obsahu v oknách a na presvetlených miestach. Od letísk až po nákupné centrá a ďalšie.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.
FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania prehrávača médií. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.
Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).
Vylepšená správa tepla vďaka panelom Hight Tni Liquid Crystal a vstavaným snímačom teploty na zvládnutie okolitých vysokých teplôt. Jas displeja do 2 500 cd/m² pre podmienky s vysokou úrovňou okolitého osvetlenia. Polarizátor displeja kompatibilný s polarizovanými slnečnými okuliarmi na zlepšenú viditeľnosť obsahu.
Digitálne displeje s vysokým jasom upútajú na ulici pozornosť pri akomkoľvek osvetlení, zvyšujú publicitu predajne a priťahujú zákazníkov. Pôsobivý jas až 3000 cd/m² zaručuje vysokú viditeľnosť a čistú kvalitu obrazu aj v extrémnych svetelných podmienkach.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
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