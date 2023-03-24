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  • Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení

    Signage Solutions Displej H-Line

    75BDL4003H/02

    Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení

    Vďaka displejom Philips H-Line s vysokým jasom zostane viditeľnosť rovnaká vo dne i v noci. Ohromujúca čistota a kontrast z nich robia ideálne riešenie na prezentovanie pútavého obsahu v oknách a na presvetlených miestach. Od letísk až po nákupné centrá a ďalšie.

    Signage Solutions Displej H-Line

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    Jasná viditeľnosť pri každom osvetlení

    Displej s vysokým jasom 24/7

    • 75"
    • 3 000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

    FailOver. Aby váš displej nebol nikdy bez obrazu

    FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania prehrávača médií. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.

    Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

    Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

    Navrhnuté pre extrémne podmienky

    Vylepšená správa tepla vďaka panelom Hight Tni Liquid Crystal a vstavaným snímačom teploty na zvládnutie okolitých vysokých teplôt. Jas displeja do 2 500 cd/m² pre podmienky s vysokou úrovňou okolitého osvetlenia. Polarizátor displeja kompatibilný s polarizovanými slnečnými okuliarmi na zlepšenú viditeľnosť obsahu.

    Pouličné značenie s veľmi vysokým jasom

    Digitálne displeje s vysokým jasom upútajú na ulici pozornosť pri akomkoľvek osvetlení, zvyšujú publicitu predajne a priťahujú zákazníkov. Pôsobivý jas až 3000 cd/m² zaručuje vysokú viditeľnosť a čistú kvalitu obrazu aj v extrémnych svetelných podmienkach.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      189.3  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      74.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Odstup pixelov
      0,429 x 0,429 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      3000  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • Progresívne riadkovanie
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      Technológia panelov
      IPS

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Jack konektor 3,5 mm
      Video vstup
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitálny + analógový) 1x
      • HDMI 2.0 (3x)
      Zvukový vstup
      3,5 mm konektor
      Iné pripojenia
      • OPS
      • USB 2.0 (2x)
      Výstup obrazu
      • DisplayPort 1.2 (1x)
      • HDMI 2.0 (1x)
      Externé ovládanie
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (24:7)
      • Zobrazenie na výšku (24:7)
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • Rozhranie DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      • Rukoväť na prenášanie
      • Inteligentný nástavec
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      510  W
      Spotreba (max.)
      790
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160 pri 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160 pri 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1688,2  mm
      Hmotnosť výrobku
      54,1  kg
      Výška prístroja
      966,6  mm
      Hĺbka prístroja
      111,1  mm
      Šírka zostavy (palce)
      66,46  palec
      Výška zostavy (palce)
      38.06  palec
      Upevnenie na stenu
      600 x 400 mm, M8
      Hĺbka zostavy (palce)
      4.37  palec
      Šírka rámu
      18,8 (rovnomerný rám)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      119,27  lb
      Šírka inteligentného nástavca
      180  mm
      Výška inteligentného nástavca
      300  mm

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C
      Varovanie
      Nepoužívajte na priamom slnečnom žiarení bez ďalších krokov na ochranu.

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Súprava na zarovnanie okrajov
      • Logo Philips (1x)
      • Dlhý kábel RS232 na zreťazenie
      • Káblová svorka (3x)
      • Kryt vypínača AC a skrutka x1
      • Kryt USB a skrutky
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Kábel HDMI
      • Kábel IR snímača (1,8 m) (1x)
      • Súprava s otvoreným rámom
      • Stručná príručka spustenia (1x)
      • Diaľkové ovládanie a batérie AAA
      • RS232 kábel

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Arabčina
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Japončina
      • Poľština
      • Portugalčina
      • Ruština
      • Španielčina
      • Zjednodušená čínština
      • Turečtina
      • Tradičná čínština
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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