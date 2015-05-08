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  • Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu

    Signage Solutions Displej Q-Line

    BDL3230QL/00

    Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu

    Získajte neuveriteľne čistý, no zároveň ekologickejší obraz. Vďaka vysokému výkonu a spoľahlivosti, no nízkej spotrebe energie je ideálny na projekty, pri ktorých nie sú prípustné žiadne kompromisy.

    Signage Solutions Displej Q-Line

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    Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu

    s bezkonkurenčným inteligentným výkonom

    • 32" (81 cm)
    • Priame LED podsvietenie
    • Full HD
    Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl

    Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl

    Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jasu, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.

    Bezplatné a jednoduché používanie spravovania obsahu pomocou SmartCMS

    Bezplatné a jednoduché používanie spravovania obsahu pomocou SmartCMS

    Bezplatné a jednoduché používanie systému spravovania obsahu, ktoré funguje výhradne s displejmi Sigage Solutions od spoločnosti Philips na spravovanie obsahu skupiny symbolov online. Prostredníctvom SmartCMS si môžete vytvárať a plánovať obsah 24 hodín denne. Jednoducho si vytvorte sieť, navrhnite obsah, naplánujte zoznam prehrávaných skladieb a môžete začať počúvať!

    Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5

    Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5

    Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnite si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.

    Ukladajte a prehrávajte obsah vďaka internej pamäti

    Ukladajte a prehrávajte obsah vďaka internej pamäti

    Ukladajte a prehrávajte obsah vďaka internej pamäti. Naťahujte svoje médiá na displej, kde si môžete okamžite prehrať ich obsah. Vďaka spolupráci s interným prehliadačom slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu. V prípade zlyhania siete vnútorná pamäť pokračuje v prehrávaní uloženého obsahu vo vyrovnávacej pamäti, čím zabezpečí, že vaše médiá budú k dispozícii, aj keď sieť nebude dostupná.

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

    Zobrazovanie klinických obrazov konzistentne s režimom D-image

    Zobrazovanie klinických obrazov konzistentne s režimom D-image

    Režim D-image vám pomáha pri prezeraní a diagnostike klinických obrazov s konzistentným a presným výkonom displeja. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivé klinické interpretácie, naše profesionálne displeje sa kalibrujú pri výrobe s cieľom poskytovať optimalizovaný zobrazovací výkon v štandardných odtieňoch sivej. Režim D-image vám pomáha vyniknúť v každej oblasti starostlivosti o pacienta.

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

    Full HD LED – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

    Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      80  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      31.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna
      Pomer kontrastu (typický)
      1400:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      DICOM
      Režim D-image na klinické využitie

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Video vstup
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentný (RCA)
      • Kompozitný (RCA)
      • VGA (Analógový D-Sub)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      USB
      Externé ovládanie
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 15 x 15
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov
      Ovládanie klávesnicou
      • Uzamykateľné
      • Skryté
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • RJ45
      • Jeden kábel (HDMI-CEC)
      Pamäť
      • Prístup do internej pamäte
      • 8 GB eMMC
      Spustenie
      • Odloženie zapnutia
      • Stav zapnutia
      • Zapnutie cez LAN
      Okno spustenia
      zapnúť/vypnúť logo Philips

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      57  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      726,5  mm
      Hmotnosť výrobku
      5,20  kg
      Výška prístroja
      425,4  mm
      Hĺbka prístroja
      63,6  mm
      Šírka zostavy (palce)
      28,6  palec
      Výška zostavy (palce)
      16.75  palec
      Upevnenie na stenu
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Hĺbka zostavy (palce)
      2,5  palec
      Šírka rámu
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      14,74  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • RS232 kábel
      • VGA kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španielčina
      • Tradičná čínština
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • RS232 kábel
    • VGA kábel
    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    Badge-D2C

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