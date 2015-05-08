Ďalšie položky v škatuli
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- RS232 kábel
- VGA kábel
- Diaľkové ovládanie
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Stručná príručka spustenia
BDL3230QL/00
Zintenzívnite svoju verejnú prezentáciu
Získajte neuveriteľne čistý, no zároveň ekologickejší obraz. Vďaka vysokému výkonu a spoľahlivosti, no nízkej spotrebe energie je ideálny na projekty, pri ktorých nie sú prípustné žiadne kompromisy.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jasu, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.
Bezplatné a jednoduché používanie systému spravovania obsahu, ktoré funguje výhradne s displejmi Sigage Solutions od spoločnosti Philips na spravovanie obsahu skupiny symbolov online. Prostredníctvom SmartCMS si môžete vytvárať a plánovať obsah 24 hodín denne. Jednoducho si vytvorte sieť, navrhnite obsah, naplánujte zoznam prehrávaných skladieb a môžete začať počúvať!
Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnite si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.
Ukladajte a prehrávajte obsah vďaka internej pamäti. Naťahujte svoje médiá na displej, kde si môžete okamžite prehrať ich obsah. Vďaka spolupráci s interným prehliadačom slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu. V prípade zlyhania siete vnútorná pamäť pokračuje v prehrávaní uloženého obsahu vo vyrovnávacej pamäti, čím zabezpečí, že vaše médiá budú k dispozícii, aj keď sieť nebude dostupná.
Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.
Režim D-image vám pomáha pri prezeraní a diagnostike klinických obrazov s konzistentným a presným výkonom displeja. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivé klinické interpretácie, naše profesionálne displeje sa kalibrujú pri výrobe s cieľom poskytovať optimalizovaný zobrazovací výkon v štandardných odtieňoch sivej. Režim D-image vám pomáha vyniknúť v každej oblasti starostlivosti o pacienta.
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
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