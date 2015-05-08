Ďalšie položky v škatuli
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- RS232 kábel
- VGA kábel
- Diaľkové ovládanie
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Stručná príručka spustenia
BDL4330QL/00
Vyniknite
Podávajte informácie a očarte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Full HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb, a to bez potreby ďalšieho hardvéru.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.
Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
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