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    Signage Solutions Displej Q-Line

    BDL4330QL/00

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    Podávajte informácie a očarte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Full HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb, a to bez potreby ďalšieho hardvéru.

    Signage Solutions Displej Q-Line

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    Displej s jednoduchým nastavením a dobou prevádzky 16/7

    • 43" (109 cm)
    • Priame LED podsvietenie
    • Full HD
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND

    Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

    Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB

    Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

    Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie

    Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      108  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      42.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,49 x 0,49 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna
      Pomer kontrastu (typický)
      3000:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      6,5  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      DICOM
      Režim D-image na klinické využitie

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      • Jack konektor 3,5 mm
      Video vstup
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentný (RCA)
      • Kompozitný (RCA)
      • VGA (Analógový D-Sub)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      USB
      Externé ovládanie
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 15 x 15
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov
      Ovládanie klávesnicou
      • Uzamykateľné
      • Skryté
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • RJ45
      • Jeden kábel (HDMI-CEC)
      Pamäť
      • Prístup do internej pamäte
      • 8 GB eMMC
      Spustenie
      • Odloženie zapnutia
      • Stav zapnutia
      • Zapnutie cez LAN
      Okno spustenia
      zapnúť/vypnúť logo Philips

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 ~ 240 V AC
      Spotreba (zapnutý)
      87 W (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      968,2  mm
      Hmotnosť výrobku
      8,70  kg
      Výška prístroja
      559,4  mm
      Hĺbka prístroja
      59,9  mm
      Šírka zostavy (palce)
      38,12  palec
      Výška zostavy (palce)
      22.02  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      2,36  palec
      Šírka rámu
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      19,18  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • RS232 kábel
      • VGA kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • RS232 kábel
    • VGA kábel
    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    Badge-D2C

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