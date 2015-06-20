Ďalšie položky v škatuli
- Diaľkové ovládanie
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Stručná príručka spustenia
- RS232 kábel
- Voliteľné príslušenstvo: Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)
BDL4780VH/00
Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz
S týmto hotelovým LED televízorom s vysokým jasom si vychutnáte všetky výhody moderných možností pripojenia a zároveň máte istotu, že inštalácia a správa na diaľku zabezpečia najnižšie náklady na prevádzku.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka panelu s jasom 2000 nitov si vychutnáte vynikajúci vizuálny zážitok dokonca aj v priestoroch osvetlených priamym slnečným svetlom. Takýto vysoký jas ponúka širokú škálu možností implementácie, najmä na miestach s vysokými hladinami okolitého osvetlenia, pričom prináša krištáľovo čistý obraz na všetkých miestach, kde je problémom okolitý jas.
Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jasu, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.
Premeňte svoj displej na komplexné zobrazovacie riešenie a vytvorte sieť displejov, ktorá je pripojená, inteligentná a bezpečná. Zásuvka štandardu OPS (Open Pluggable Specification) je štandardná zásuvka v odvetví, do ktorej môžete pridať mediálny prehrávač štandardizovaný pre štandard OPS. Toto bezkáblové riešenie vám umožňuje namontovať, používať a spravovať váš hardvér kdekoľvek to potrebujete.
Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnite si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.
Bezplatné a jednoduché používanie systému spravovania obsahu, ktoré funguje výhradne s displejmi Sigage Solutions od spoločnosti Philips na spravovanie obsahu skupiny symbolov online. Prostredníctvom SmartCMS si môžete vytvárať a plánovať obsah 24 hodín denne. Jednoducho si vytvorte sieť, navrhnite obsah, naplánujte zoznam prehrávaných skladieb a môžete začať počúvať!
Pri náročných komerčných aplikáciách je nevyhnutné zabezpečiť neustále zobrazovanie obsahu. Hoci je úplné zlyhanie obsahu nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhaní vám poskytne ochranu obsahu vďaka revolučnej technológii, ktorá na obrazovke v prípade zlyhania mediálneho prehrávača prehráva záložný obsah. Funkcia sa automaticky aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu primárneho vstupu. Stačí vybrať pripojenie pre primárny vstup a pre funkciu ochrany v prípade zlyhania, a máte zaručené neustále prehrávanie obsahu.
Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
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