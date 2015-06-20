Prehľadávať výrazy

  • Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz

    Signage Solutions Displej V-Line

    BDL4780VH/00

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz

    S týmto hotelovým LED televízorom s vysokým jasom si vychutnáte všetky výhody moderných možností pripojenia a zároveň máte istotu, že inštalácia a správa na diaľku zabezpečia najnižšie náklady na prevádzku.

    Zobraziť všetky výhody

    Signage Solutions Displej V-Line

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Séria V-Line

    Fantastická viditeľnosť a jasnejší obraz

    S výnimočne jasným displejom

    • 47" (119 cm)
    • Priame LED podsvietenie
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Zobrazuje obraz so super vysokým jasom dokonca aj za denného svetla

    Zobrazuje obraz so super vysokým jasom dokonca aj za denného svetla

    Vďaka panelu s jasom 2000 nitov si vychutnáte vynikajúci vizuálny zážitok dokonca aj v priestoroch osvetlených priamym slnečným svetlom. Takýto vysoký jas ponúka širokú škálu možností implementácie, najmä na miestach s vysokými hladinami okolitého osvetlenia, pričom prináša krištáľovo čistý obraz na všetkých miestach, kde je problémom okolitý jas.

    Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl

    Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl

    Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jasu, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.

    Voliteľné vloženie OPS pre komplexné riešenie

    Voliteľné vloženie OPS pre komplexné riešenie

    Premeňte svoj displej na komplexné zobrazovacie riešenie a vytvorte sieť displejov, ktorá je pripojená, inteligentná a bezpečná. Zásuvka štandardu OPS (Open Pluggable Specification) je štandardná zásuvka v odvetví, do ktorej môžete pridať mediálny prehrávač štandardizovaný pre štandard OPS. Toto bezkáblové riešenie vám umožňuje namontovať, používať a spravovať váš hardvér kdekoľvek to potrebujete.

    Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5

    Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5

    Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnite si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.

    Bezplatné a jednoduché používanie spravovania obsahu pomocou SmartCMS

    Bezplatné a jednoduché používanie spravovania obsahu pomocou SmartCMS

    Bezplatné a jednoduché používanie systému spravovania obsahu, ktoré funguje výhradne s displejmi Sigage Solutions od spoločnosti Philips na spravovanie obsahu skupiny symbolov online. Prostredníctvom SmartCMS si môžete vytvárať a plánovať obsah 24 hodín denne. Jednoducho si vytvorte sieť, navrhnite obsah, naplánujte zoznam prehrávaných skladieb a môžete začať počúvať!

    Zobrazujte obsah aj v prípade zlyhania

    Zobrazujte obsah aj v prípade zlyhania

    Pri náročných komerčných aplikáciách je nevyhnutné zabezpečiť neustále zobrazovanie obsahu. Hoci je úplné zlyhanie obsahu nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhaní vám poskytne ochranu obsahu vďaka revolučnej technológii, ktorá na obrazovke v prípade zlyhania mediálneho prehrávača prehráva záložný obsah. Funkcia sa automaticky aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu primárneho vstupu. Stačí vybrať pripojenie pre primárny vstup a pre funkciu ochrany v prípade zlyhania, a máte zaručené neustále prehrávanie obsahu.

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

    Full HD LED – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

    Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      46.96  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      2000  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy farieb
      Pomer kontrastu (typický)
      1300:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      10  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      DICOM
      Režim D-image na klinické využitie

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      • Konektor externého reproduktora
      Video vstup
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x 2)
      • DVI-D
      • VGA (Analógový D-Sub)
      • USB
      • Komponentný (BNC)
      • Kompozitný (BNC)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      • OPS
      • USB
      Výstup obrazu
      • Rozhranie DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (Analógový D-Sub)
      Externé ovládanie
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na výšku
      • Na šírku
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 10 x 10
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Rozhranie DisplayPort
      • Posunutie signálu IR
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Funkcie na zaistenie bezpečnosti
      • Ovládanie teploty
      • Snímač teploty
      Ovládateľný cez sieť
      • RJ45
      • RS232
      • Karta OPS RS232
      • Jeden kábel (HDMI-CEC)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10W

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      160 W (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formáty videa
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1076,20  mm
      Hmotnosť výrobku
      24  kg
      Výška prístroja
      620,59  mm
      Hĺbka prístroja
      132,10  mm
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M6
      Šírka rámu
      15,6 mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      52,9  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      60 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia
      • RS232 kábel
      Voliteľné príslušenstvo
      Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)
      Stojan
      Voliteľný BM04642/BM02542

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Arabčina
      • Japončina
      • Tradičná čínština
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • FCC, trieda B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    • RS232 kábel
    • Voliteľné príslušenstvo: Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.