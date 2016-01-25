Profesionálna videostena série X-Line je zaručeným stredobodom pozornosti. Ostrý kontrast a tenké rámy umožňujú jasný prenos obrazu bez rušivých vplyvov. Dokonale sa hodí pre letiská aj na konferencie.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov
Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.
FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.
Veľmi úzke (3,5 mm) rámy sú zárukou obrazu bez rušivých prvkov
Režim spojených displejov. Vytvorte videosteny akejkoľvek veľkosti s dlaždicovým usporiadaním a rozlíšením 4K
Spojte dva alebo viaceré profesionálne displeje Philips a vytvorte videostenu s dlaždicovým usporiadaním – bez potreby externých zariadení. O obraz sa postará jediný prehrávač, či už máte štyri obrazovky alebo ich je štyridsať. Nechýba plná podpora obsahu v rozlíšení 4K, a ak takýto obsah zobrazujete na štyroch obrazovkách, získate najlepšie možné bodové rozlíšenie.
Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50
Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).
Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND
Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
123.2
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
48.5
palec
Pomer strán
16:9
Rozlíšenie panela
1920 x 1080p
Odstup pixelov
0,56 x 0,56 mm
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Farby displeja
1073 mil.
Pomer kontrastu (typický)
1300:1
Dynamický kontrastný pomer
500 000:1
Čas odozvy (typický)
8
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
Komp. zabr. preklad. pohybu
Progresívne riadkovanie
3D zabr. prekl. MA
Dynamické zdokonalenie kontrastu
Pripojiteľnosť
Zvukový výstup
Zvukový ľavý/pravý (RCA)
Konektor externého reproduktora
Video vstup
DVI-D
HDMI (x 2)
VGA (Analógový D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Komponentný (BNC x3)
Kompozitný (BNC)
Zvukový vstup
3,5 mm konektor
Zvukový ľavý/pravý (RCA)
Iné pripojenia
OPS
Výstup obrazu
Rozhranie DisplayPort
DVI-I
VGA (cez DVI-I)
Externé ovládanie
IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
RJ45
RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Zobrazenie na šírku (24:7)
Zobrazenie na výšku (24:7)
Dlaždicové zobr. na videostene
Až 10 x 10
Funkcie na šetrenie obrazovky
Posun pixelov, nízky jas
Zoslučkovanie signálu
RS232
VGA
Rozhranie DisplayPort
DVI
Posunutie signálu IR
Jednoduchá inštalácia
Rukoväť na prenášanie
Funkcie úspory energie
Smart Power
Ovládateľný cez sieť
RS232
RJ45
Karta OPS RS232
Jeden kábel (HDMI-CEC)
Zvuk
Vstavané reproduktory
2 x 10 W (RMS)
Príkon
Spotreba (zapnutý)
110 W (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
Spotr. energie v pohotovostnom stave
< 0,5 W
Podporované rozlíšenie displeja
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160 pri 30 Hz
Formáty videa
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1 080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30 Hz
Rozmery
Hrúbka rámika
3,5 mm
Šírka prístroja
1077,6
mm
Hmotnosť výrobku
21,6
kg
Výška prístroja
607,8
mm
Hĺbka prístroja
103,8
mm
Šírka zostavy (palce)
42,4
palec
Výška zostavy (palce)
23.9
palec
Upevnenie na stenu
400 x 400 mm, M6
Hĺbka zostavy (palce)
4,1
palec
Šírka rámu
Hore/vľavo: 2,35 mm, dole/vpravo: 1,25 mm
Hmotnosť produktu (v librách)
47,6
lb
Prevádzkové podmienky
Nadmorská výška
0 – 3000 m
Rozsah teploty (prevádzkový)
0 – 40
°C
MTBF
60 000
hodina(y)
Relatívna vlhkosť
20 – 80
%
Rozsah teploty (uskladnenia)
–20 – 60
°C
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
RS232 kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Kolíky na zarovnanie okrajov
Platne na zarovnanie okrajov
DVI-D kábel
Voliteľné príslušenstvo
Súprava na úpravu okrajov
Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
Rozličné
Jazyky ponuky na obrazovke
Arabčina
Zjednodušená čínština
Tradičná čínština
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Japončina
Poľština
Ruština
Španielčina
Turečtina
Záruka
3-ročná záruka
Regulačné schválenia
CE
FCC, trieda B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
RS232 kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Kolíky na zarovnanie okrajov
Platne na zarovnanie okrajov
DVI-D kábel
Voliteľné príslušenstvo: Súprava na úpravu okrajov
Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
Voliteľné príslušenstvo: IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
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