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    Signage Solutions Displej pre videosteny

    BDL4988XC/00

    Celkové hodnotenie / 5
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    Profesionálna videostena série X-Line je zaručeným stredobodom pozornosti. Ostrý kontrast a tenké rámy umožňujú jasný prenos obrazu bez rušivých vplyvov. Dokonale sa hodí pre letiská aj na konferencie.

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    Signage Solutions Displej pre videosteny

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    Všestranná videostena.

    • 49"
    • Priame LED podsvietenie
    • Full HD
    • 450 cd/m²
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov

    Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

    Veľmi úzke (3,5 mm) rámy sú zárukou obrazu bez rušivých prvkov

    Veľmi úzke (3,5 mm) rámy sú zárukou obrazu bez rušivých prvkov

    Režim spojených displejov. Vytvorte videosteny akejkoľvek veľkosti s dlaždicovým usporiadaním a rozlíšením 4K

    Spojte dva alebo viaceré profesionálne displeje Philips a vytvorte videostenu s dlaždicovým usporiadaním – bez potreby externých zariadení. O obraz sa postará jediný prehrávač, či už máte štyri obrazovky alebo ich je štyridsať. Nechýba plná podpora obsahu v rozlíšení 4K, a ak takýto obsah zobrazujete na štyroch obrazovkách, získate najlepšie možné bodové rozlíšenie.

    Pridajte výpočtový výkon so systémom Android pomocou voliteľného modulu CRD50

    Vložte do profesionálneho displeja Philips systém Android na čipe (SoC). Voliteľný modul CRD50 predstavuje zariadenie OPS, ktoré prináša výpočtový výkon systému Android bez použitia káblov. Jednoducho ho zasuňte do zásuvky OPS, ktorá obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzkovanie tohto modulu (vrátane napájania).

    Správa systému na diaľku pomocou platformy CMND

    Dostaňte pod kontrolu sieť profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      123.2  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      48.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080p
      Odstup pixelov
      0,56 x 0,56 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Farby displeja
      1073 mil.
      Pomer kontrastu (typický)
      1300:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      • Konektor externého reproduktora
      Video vstup
      • DVI-D
      • HDMI (x 2)
      • VGA (Analógový D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • Komponentný (BNC x3)
      • Kompozitný (BNC)
      Zvukový vstup
      • 3,5 mm konektor
      • Zvukový ľavý/pravý (RCA)
      Iné pripojenia
      OPS
      Výstup obrazu
      • Rozhranie DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (cez DVI-I)
      Externé ovládanie
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (24:7)
      • Zobrazenie na výšku (24:7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Až 10 x 10
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • VGA
      • Rozhranie DisplayPort
      • DVI
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      Rukoväť na prenášanie
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • RJ45
      • Karta OPS RS232
      • Jeden kábel (HDMI-CEC)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W (RMS)

    • Príkon

      Spotreba (zapnutý)
      110 W (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160 pri 30 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Rozmery

      Hrúbka rámika
      3,5 mm
      Šírka prístroja
      1077,6  mm
      Hmotnosť výrobku
      21,6  kg
      Výška prístroja
      607,8  mm
      Hĺbka prístroja
      103,8  mm
      Šírka zostavy (palce)
      42,4  palec
      Výška zostavy (palce)
      23.9  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M6
      Hĺbka zostavy (palce)
      4,1  palec
      Šírka rámu
      Hore/vľavo: 2,35 mm, dole/vpravo: 1,25 mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      47,6  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      60 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • RS232 kábel
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia
      • Kolíky na zarovnanie okrajov
      • Platne na zarovnanie okrajov
      • DVI-D kábel
      Voliteľné príslušenstvo
      • Súprava na úpravu okrajov
      • Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
      • IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Arabčina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Japončina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • FCC, trieda B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • RS232 kábel
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    • Kolíky na zarovnanie okrajov
    • Platne na zarovnanie okrajov
    • DVI-D kábel
    • Voliteľné príslušenstvo: Súprava na úpravu okrajov
    • Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
    • Voliteľné príslušenstvo: IČ svetlo, snímač pohybu (CRD41)
    Badge-D2C

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