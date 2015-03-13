Vychutnajte si sledovanie ako nikdy predtým – so štvornásobne vyšším rozlíšením, než ponúkajú bežné displeje. Tento obrovský 84" displej má rozlíšenie 3840 x 2160 pixelov, vďaka ktorému dosahuje dokonale realistický obraz, ktorý vám otvorí okno do nového sveta.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl
Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jasu, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.
Zobrazujte obsah aj v prípade zlyhania
Pri náročných komerčných aplikáciách je nevyhnutné zabezpečiť neustále zobrazovanie obsahu. Hoci je úplné zlyhanie obsahu nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhaní vám poskytne ochranu obsahu vďaka revolučnej technológii, ktorá na obrazovke v prípade zlyhania mediálneho prehrávača prehráva záložný obsah. Funkcia sa automaticky aktivuje, keď dôjde k zlyhaniu primárneho vstupu. Stačí vybrať pripojenie pre primárny vstup a pre funkciu ochrany v prípade zlyhania, a máte zaručené neustále prehrávanie obsahu.
Systém SmartPower na úsporu energie
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni
Keďže biznis nikdy nespí, naše reklamno-informačné displeje sú určené na použite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. S využitím prvotriednych komponentov, ktoré zaistia vyššiu kvalitu, sa môžete spoľahnúť na tento rad modelov a dosiahnuť tak nepretržitú spoľahlivosť.
Voliteľné vloženie OPS pre komplexné riešenie
Premeňte svoj displej na komplexné zobrazovacie riešenie a vytvorte sieť displejov, ktorá je pripojená, inteligentná a bezpečná. Zásuvka štandardu OPS (Open Pluggable Specification) je štandardná zásuvka v odvetví, do ktorej môžete pridať mediálny prehrávač štandardizovaný pre štandard OPS. Toto bezkáblové riešenie vám umožňuje namontovať, používať a spravovať váš hardvér kdekoľvek to potrebujete.
Prehrávajte obsah zo 4 samostatných vstupov so systémom QuadViewer
Buďte flexibilnejší s obrazovkovými nehnuteľnosťami. So schopnosťou prehrávať obsah až zo štyroch samostatných vstupov, všetko na jednej obrazovke. QuadViewer je ideálny do riadiacich miestností, podnikových prostredí a konferenčných miestností.
Pripojte sa a kontrolujte svoj obsah pomocou cloudu s HTML5
Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu s integrovaným prehliadačom HTML5. Navrhnite si svoj obsah na zobrazovanie online a pripojte displej alebo celú sieť. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou kábla RJ45 a na to určenej webovej adresy a môžete sa pustiť do prehrávania obsahu v cloude.
Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer
Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.
4K Ultra HD: rozlíšenie, aké ste ešte nikdy nevideli
Vychutnajte si reklamno-informačné riešenia ako nikdy predtým vďaka štvornásobne vyššiemu rozlíšeniu, než ponúkajú bežné displeje. Tento obrovský displej s rozlíšením 3840 x 2160 pixelov poskytuje dokonale realistický obraz, ktorý vám otvorí okno do nového sveta.
Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku
Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
213.5
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
84
palec
Pomer strán
16:9
Odstup pixelov
0,4845 x 0,4845 mm
Optimálne rozlíšenie
3840 x 2160 pri 60 Hz
Jas
500
cd/m²
Farby displeja
1073 mil.
Pomer kontrastu (typický)
1400:1
Dynamický kontrastný pomer
500 000:1
Čas odozvy (typický)
12
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
3D zabr. prekl. MA
Dynamické zdokonalenie kontrastu
Komp. zabr. preklad. pohybu
Progresívne riadkovanie
Technológia panelov
IPS
Pripojiteľnosť
Zvukový výstup
Jack konektor 3,5 mm
Konektor externého reproduktora
Video vstup
VGA (Analógový D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x3)
Kompozitný (BNC)
Komponentný (BNC)
Zvukový vstup
3,5 mm konektor
Iné pripojenia
USB
OPS
Výstup obrazu
Rozhranie DisplayPort
Externé ovládanie
RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
RJ45
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Na šírku
Na výšku
Funkcie na šetrenie obrazovky
Posun pixelov, nízky jas
Ovládanie klávesnicou
Skryté
Uzamykateľné
Signál diaľkového ovládania
Uzamykateľné
Zoslučkovanie signálu
RS232
Rozhranie DisplayPort
Jednoduchá inštalácia
Inteligentný nástavec
Funkcie úspory energie
Smart Power
Ďalšia užitočná funkcia
Rukoväť na prenášanie
Ovládateľný cez sieť
RS232
HDMI (jeden kábel)
LAN (RJ45)
Zvuk
Vstavané reproduktory
2 x 10 W RMS
Príkon
Napájanie zo siete
100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Spotreba (typická)
400
W
Spotr. energie v pohotovostnom stave
< 0,5 W
Rozmery
Šírka prístroja
1910,00
mm
Hmotnosť výrobku
70
kg
Výška prístroja
1102,00
mm
Hĺbka prístroja
77,80
mm
Upevnenie na stenu
600 x 500 mm, M8
Šírka rámu
22,60 (hor.), 25,60 (vert.) mm
Hmotnosť produktu (v librách)
154
lb
Prevádzkové podmienky
Rozsah teploty (prevádzkový)
5 – 40
°C
MTBF
50 000
hodina(y)
Relatívna vlhkosť
20 – 80
%
Rozsah teploty (uskladnenia)
–20 – 60
°C
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Batérie pre diaľkové ovládanie
Stručná príručka spustenia
Diaľkové ovládanie
Používateľská príručka na disku CD-ROM
RS232 kábel
Kábel HDMI
Voliteľné príslušenstvo
Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)
Rozličné
Jazyky ponuky na obrazovke
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Poľština
Ruština
Španielčina
Turečtina
Zjednodušená čínština
Tradičná čínština
Arabčina
Japončina
Záruka
3-ročná záruka
Regulačné schválenia
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC, Trieda A
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Batérie pre diaľkové ovládanie
Stručná príručka spustenia
Diaľkové ovládanie
Používateľská príručka na disku CD-ROM
RS232 kábel
Kábel HDMI
Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
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