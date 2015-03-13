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    Signage Solutions Displej U-Line

    BDL8470EU/00

    Podmaňte si publikum

    Vychutnajte si sledovanie ako nikdy predtým – so štvornásobne vyšším rozlíšením, než ponúkajú bežné displeje. Tento obrovský 84" displej má rozlíšenie 3840 x 2160 pixelov, vďaka ktorému dosahuje dokonale realistický obraz, ktorý vám otvorí okno do nového sveta.

    Signage Solutions Displej U-Line

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    Vďaka úchvatnému zážitku z obrovskej obrazovky

    • 84"
    • LED podsvietenie okrajov
    • Ultra HD
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    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

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    Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku

    Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      213.5  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      84  palec
      Pomer strán
      16:9
      Odstup pixelov
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      500  cd/m²
      Farby displeja
      1073 mil.
      Pomer kontrastu (typický)
      1400:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      12  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      Technológia panelov
      IPS

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Jack konektor 3,5 mm
      • Konektor externého reproduktora
      Video vstup
      • VGA (Analógový D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Kompozitný (BNC)
      • Komponentný (BNC)
      Zvukový vstup
      3,5 mm konektor
      Iné pripojenia
      • USB
      • OPS
      Výstup obrazu
      Rozhranie DisplayPort
      Externé ovládanie
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • RJ45

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na šírku
      • Na výšku
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Rozhranie DisplayPort
      Jednoduchá inštalácia
      Inteligentný nástavec
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ďalšia užitočná funkcia
      Rukoväť na prenášanie
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • HDMI (jeden kábel)
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Spotreba (typická)
      400  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1910,00  mm
      Hmotnosť výrobku
      70  kg
      Výška prístroja
      1102,00  mm
      Hĺbka prístroja
      77,80  mm
      Upevnenie na stenu
      600 x 500 mm, M8
      Šírka rámu
      22,60 (hor.), 25,60 (vert.) mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      154  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Stručná príručka spustenia
      • Diaľkové ovládanie
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • RS232 kábel
      • Kábel HDMI
      Voliteľné príslušenstvo
      • Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
      • Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Arabčina
      • Japončina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Trieda A

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Stručná príručka spustenia
    • Diaľkové ovládanie
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • RS232 kábel
    • Kábel HDMI
    • Voliteľné príslušenstvo: Súprava na kalibráciu farieb (CCK4602)
    • Voliteľné príslušenstvo: Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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