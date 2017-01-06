Riešenia digitálnych informačných zobrazovacích zariadení pre firmy

From first impressions to fruitful collaborations, Philips Professional Displays and Professional TVs deliver real clarity and impact. Whether you’re rolling out a network of foyer TVs and meeting-room touchscreens. Or installing a standalone videowall in the security office.
Prevezmite kontrolu pomocou funkcie CMND: systému riadenia, v ktorom stačí jednoducho presúvať položky.
Bezdrôtovo prehrávajte prezentácie na zobrazovacích zariadeniach so vstavanou funkciou ChromecastTM.
Jednoducho inštalujte a spúšťajte natívne alebo vlastné aplikácie na displeji Philips so systémom Android.
Jednoducho nastavte sekundárne vstupné zdroje, aby displeje nezostali prázdne.
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Austria
Switzerland
France
Iberia
Spain
Portugal
Italy
Middle East and Africa
South Africa
Nordics
Sweden
United Kingdom
South Eastern Europe
Czech Republic and Slovakia
Poland
Hungary
United States
Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
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