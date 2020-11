Hoci Služby nie sú zacielené na deti, ako to definujú platné právne predpisy, pravidlá spoločnosti Philips však ukladajú povinnosť zaistiť súlad so zákonom týkajúcim sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov detí, pokiaľ to vyžaduje ich rodič alebo opatrovník. Zaviazali sme sa chrániť súkromie detí a rázne podporujeme rodičov a opatrovníkov, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy svojich detí na internete.

Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo svoje osobné údaje dieťa, vymažeme ich zo svojich záznamov.