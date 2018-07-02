Tento produkt už nie je dostupný
Prispôsobí sa úchopu dieťaťa a vývojovým fázam jedenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Overený kupujúci
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.