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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventTvarovateľná lyžička na učenie Philips Avent 6 m+

SCF722/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Tvarovateľná lyžička na učenie Philips Avent je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla vášmu dieťaťu naučiť sa jesť samostatne. Má ohybnú rúčku a špičku, ktorú si môžete prispôsobiť podľa úchopu vášho dieťaťa a vývinových potrieb v priebehu jeho rastu.
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brand recommended by mums worldwide1

Pomôže vášmu dieťaťu naučiť sa jesť samostatne

Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Lyžička na prvé samostatné kŕmenie dieťaťa

Tvarovateľná rúčka a špička lyžičky

Prispôsobí sa úchopu dieťaťa a vývojovým fázam jedenia

Dokonalé pre malé rúčky – ideálne na samostatné kŕmenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Overený kupujúci

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 